https://ria.ru/20201203/zdravookhranenie-1587576610.html
Строительство 8 учреждений здравоохранения включены в АИП Верхневолжья
Строительство 8 учреждений здравоохранения включены в АИП Верхневолжья
Финансирование Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 составит почти 20 миллиардов рублей - средства... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:37
2020-12-03T20:37
2020-12-03T20:37
тверская область
игорь руденя
осташков
кимры
вышний волочек
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ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Финансирование Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 составит почти 20 миллиардов рублей - средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной сфер, дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба областного правительства.По словам губернатора области Игоря Рудени, адресная инвестиционная программа – ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления. "Объекты, включенные в программу, являются важнейшими для социально-экономического и комплексного развития любой территории. Это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты", - отметил глава регионаВ программу включено строительство восьми учреждений здравоохранения - это 4 детские поликлиники в Твери, Торжке и Кимрах, а также ЦРБ в Бологое и Бежецке, амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района. Одним из ключевых объектов АИП остается детская областная клиническая больница. В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника.. В сфере образования в АИП включено строительство трёх школ и продолжение строительства детских садов в Твери, Калининском районе, Вышнем Волочке. Кроме того, в программу включено строительство спортивных объектов – центра по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре. Реализация проектов рассчитана на 2021- 2023 годы. На трёхлетний период в АИП внесены средства в размере свыше одного миллиарда рублей на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море". Более 1,4 миллиарда рублей предусмотрено на софинансирование к планируемому выделению федеральных средств на строительство Западного моста. "Наибольшее количество проектов, включённых в АИП, относится к коммунальной сфере. Предусмотрено строительство 10 объектов водоснабжения и 9 объектов водоотведения в Твери, Ржеве, Бежецке, Калязине, Конаково, Осташкове, Торжке и других муниципалитетах, 7 объектов теплоэнегетического комплекса, газификация 13 объектов. Новое направление - комплексное обустройство площадок под жилищную застройку в сельской местности", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20201203/radiosvyaz-1587452536.html
осташков
кимры
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, осташков, кимры, вышний волочек
ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости.
Финансирование Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области
на 2021 год и плановый период 2022-2023 составит почти 20 миллиардов рублей - средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной сфер, дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора области Игоря Рудени
, адресная инвестиционная программа – ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления.
"Объекты, включенные в программу, являются важнейшими для социально-экономического и комплексного развития любой территории. Это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты", - отметил глава региона
В программу включено строительство восьми учреждений здравоохранения - это 4 детские поликлиники в Твери
, Торжке
и Кимрах
, а также ЦРБ в Бологое
и Бежецке, амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района
. Одним из ключевых объектов АИП остается детская областная клиническая больница. В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника..
В сфере образования в АИП включено строительство трёх школ и продолжение строительства детских садов в Твери, Калининском районе
, Вышнем Волочке
.
Кроме того, в программу включено строительство спортивных объектов – центра по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре. Реализация проектов рассчитана на 2021- 2023 годы.
На трёхлетний период в АИП внесены средства в размере свыше одного миллиарда рублей на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море". Более 1,4 миллиарда рублей предусмотрено на софинансирование к планируемому выделению федеральных средств на строительство Западного моста.
"Наибольшее количество проектов, включённых в АИП, относится к коммунальной сфере. Предусмотрено строительство 10 объектов водоснабжения и 9 объектов водоотведения в Твери, Ржеве
, Бежецке, Калязине
, Конаково
, Осташкове
, Торжке и других муниципалитетах, 7 объектов теплоэнегетического комплекса, газификация 13 объектов. Новое направление - комплексное обустройство площадок под жилищную застройку в сельской местности", - отмечает пресс-служба.