https://ria.ru/20201203/zanyatost-1587538272.html

Безработным жителям Подмосковья напомнили о центрах занятости

Безработным жителям Подмосковья напомнили о центрах занятости

Нетрудоустроенные жители Московской области могут обратиться за пособием и поиском вакансии на сайт "Работа в России" или в центры занятости. Об этом со ссылкой РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:39

2020-12-03T16:39

2020-12-03T16:39

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нетрудоустроенные жители Московской области могут обратиться за пособием и поиском вакансии на сайт "Работа в России" или в центры занятости. Об этом со ссылкой на главу регионального министерства соцразвития Ирину Фаевскую сообщил телеканал "360".Сегодня уровень безработицы в Подмосковье составляет 3,35%, то есть не трудоустроены 139 тысяч человек.С 9 апреля в области действуют временные правила дистанционного обращения граждан, оставшихся без работы. Подобрать вакансию и получить пособие по безработице можно через "Работа в России".При существовании проблемы, которую не удается решить через электронный сервис, можно обратиться в сам центр занятости. Для этого нужно предварительно записаться на прием.По последним данным, жители Московской области подали 278 тысяч заявлений, среди которых 225 тысяч — в электронном виде.В банке вакансий центра занятости числится около 50 тысяч вакансий.Специалисты обрабатывают электронно все заявления, поданные через портал "Работа в России". Гражданина признают безработным не позднее 11 дней со дня подачи заявления в электронной форме. Причем человек обязан предоставить полную информацию из Пенсионного фонда и подтвердить место регистрации справкой из МВД.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)