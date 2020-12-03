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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201203/zanyatost-1587538272.html
Безработным жителям Подмосковья напомнили о центрах занятости
Безработным жителям Подмосковья напомнили о центрах занятости
Нетрудоустроенные жители Московской области могут обратиться за пособием и поиском вакансии на сайт "Работа в России" или в центры занятости. Об этом со ссылкой РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:39
2020-12-03T16:39
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нетрудоустроенные жители Московской области могут обратиться за пособием и поиском вакансии на сайт "Работа в России" или в центры занятости. Об этом со ссылкой на главу регионального министерства соцразвития Ирину Фаевскую сообщил телеканал "360".Сегодня уровень безработицы в Подмосковье составляет 3,35%, то есть не трудоустроены 139 тысяч человек.С 9 апреля в области действуют временные правила дистанционного обращения граждан, оставшихся без работы. Подобрать вакансию и получить пособие по безработице можно через "Работа в России".При существовании проблемы, которую не удается решить через электронный сервис, можно обратиться в сам центр занятости. Для этого нужно предварительно записаться на прием.По последним данным, жители Московской области подали 278 тысяч заявлений, среди которых 225 тысяч — в электронном виде.В банке вакансий центра занятости числится около 50 тысяч вакансий.Специалисты обрабатывают электронно все заявления, поданные через портал "Работа в России". Гражданина признают безработным не позднее 11 дней со дня подачи заявления в электронной форме. Причем человек обязан предоставить полную информацию из Пенсионного фонда и подтвердить место регистрации справкой из МВД.
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Безработным жителям Подмосковья напомнили о центрах занятости

16:39 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудница в центре занятости населения
Сотрудница в центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нетрудоустроенные жители Московской области могут обратиться за пособием и поиском вакансии на сайт "Работа в России" или в центры занятости. Об этом со ссылкой на главу регионального министерства соцразвития Ирину Фаевскую сообщил телеканал "360".
Сегодня уровень безработицы в Подмосковье составляет 3,35%, то есть не трудоустроены 139 тысяч человек.
С 9 апреля в области действуют временные правила дистанционного обращения граждан, оставшихся без работы. Подобрать вакансию и получить пособие по безработице можно через "Работа в России".

"Портал гораздо удобнее. Это еще связано с тем, что в период пандемии большое количество жителей, которые приходят в центры занятости, не улучшают эпидемиологическую обстановку. Наши центры занятости по решению губернатора работают по предварительной записи", — отметила Фаевская.

При существовании проблемы, которую не удается решить через электронный сервис, можно обратиться в сам центр занятости. Для этого нужно предварительно записаться на прием.
По последним данным, жители Московской области подали 278 тысяч заявлений, среди которых 225 тысяч — в электронном виде.
В банке вакансий центра занятости числится около 50 тысяч вакансий.
Специалисты обрабатывают электронно все заявления, поданные через портал "Работа в России". Гражданина признают безработным не позднее 11 дней со дня подачи заявления в электронной форме. Причем человек обязан предоставить полную информацию из Пенсионного фонда и подтвердить место регистрации справкой из МВД.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
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