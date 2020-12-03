https://ria.ru/20201203/yakutiya-1587472191.html
Ил Тумэн: поправки в закон "О недрах" помогут развивать якутские промыслы
Ил Тумэн: поправки в закон "О недрах" помогут развивать якутские промыслы
Внесение поправок в федеральный закон "О недрах" в части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:28
2020-12-03T11:28
2020-12-03T11:28
республика саха (якутия)
государственное собрание якутии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_0:45:600:383_1400x0_80_0_0_c5e305309383de4e95142ed61810ad0d.jpg
ЯКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Внесение поправок в федеральный закон "О недрах" в части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков позволит стимулировать развитие традиционных промыслов местного населения, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии.Законопроект подготовлен во исполнение поручения премьер-министра РФ от 9 апреля 2019 года в целях совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков."В арктических (северных) субъектах Российской Федерации широко распространены находки ископаемой мамонтовой кости (бивней мамонта), отнесенной к коллекционным материалам. Промысел мамонтовой кости производится сотни лет местным населением, в том числе коренными малочисленными народами, а ее сбор является, по существу, традиционным природопользованием на участках недр местного значения. Сбор бивня мамонта, который осуществляется в значительном количестве и используется в коммерческой деятельности (продажа косторезным мастерским), а также для реализации его в России и на экспорт. В настоящее время предоставление права пользования недрами на сбор поделочных материалов в виде палеонтологических останков в коммерческих целях законодательством не урегулировано", - пояснили в пресс-службе.Как отметили в парламенте Якутии, отнесение участков недр, используемых для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков, к участкам недр местного значения позволит, в частности, установить на уровне законодательства субъектов порядок пользования недрами в этих целях, снять ограничения на количество собранного материала, сократить бюрократические барьеры и сроки выдачи лицензий, введя при этом ответственность недропользователя на предоставленном участке.Также законопроектом предлагается установить, что сбор геологических коллекционных материалов допускается без существенного нарушения целостности недр, порядок сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр, а перечень видов таких материалов определяется правительством РФ. Реализация поделочных материалов в виде палеонтологических останков осуществляется на организованных торгах в случаях и в порядке, которые устанавливаются федеральным правительством, говорится в сообщении Ил Тумэн.
https://ria.ru/20201202/mekhanizm-1587364887.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_15:0:586:428_1400x0_80_0_0_3b6da80706e65515789f7c655b1610ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственное собрание якутии
ЯКУТСК, 3 дек - РИА Новости
. Внесение поправок в федеральный закон "О недрах" в части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков позволит стимулировать развитие традиционных промыслов местного населения, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн
) Якутии.
"Наш комитет и Ил Тумэн целенаправленно ведет работу по разработке данного законопроекта. Начиная с 2010 года, Якутия активно ставит вопрос о принятии закона. Профильный комитет проводит работу по отстаиванию интересов граждан, занимающихся сбором палеонтологических останков на территории нашего региона. И вот сегодня, благодаря огромной поддержке заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева и депутата Госдумы Галины Данчиковой проект федерального закона внесен на рассмотрение в Государственную Думу", - привели в пресс-службе слова главы постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева.
Законопроект подготовлен во исполнение поручения премьер-министра РФ от 9 апреля 2019 года в целях совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков.
"В арктических (северных) субъектах Российской Федерации широко распространены находки ископаемой мамонтовой кости (бивней мамонта), отнесенной к коллекционным материалам. Промысел мамонтовой кости производится сотни лет местным населением, в том числе коренными малочисленными народами, а ее сбор является, по существу, традиционным природопользованием на участках недр местного значения. Сбор бивня мамонта, который осуществляется в значительном количестве и используется в коммерческой деятельности (продажа косторезным мастерским), а также для реализации его в России и на экспорт. В настоящее время предоставление права пользования недрами на сбор поделочных материалов в виде палеонтологических останков в коммерческих целях законодательством не урегулировано", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили в парламенте Якутии, отнесение участков недр, используемых для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков, к участкам недр местного значения позволит, в частности, установить на уровне законодательства субъектов порядок пользования недрами в этих целях, снять ограничения на количество собранного материала, сократить бюрократические барьеры и сроки выдачи лицензий, введя при этом ответственность недропользователя на предоставленном участке.
Также законопроектом предлагается установить, что сбор геологических коллекционных материалов допускается без существенного нарушения целостности недр, порядок сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр, а перечень видов таких материалов определяется правительством РФ. Реализация поделочных материалов в виде палеонтологических останков осуществляется на организованных торгах в случаях и в порядке, которые устанавливаются федеральным правительством, говорится в сообщении Ил Тумэн.