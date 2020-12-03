https://ria.ru/20201203/yakutiya-1587472191.html

Ил Тумэн: поправки в закон "О недрах" помогут развивать якутские промыслы

Ил Тумэн: поправки в закон "О недрах" помогут развивать якутские промыслы

Внесение поправок в федеральный закон "О недрах" в части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:28

2020-12-03T11:28

2020-12-03T11:28

республика саха (якутия)

государственное собрание якутии

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ЯКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Внесение поправок в федеральный закон "О недрах" в части совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков позволит стимулировать развитие традиционных промыслов местного населения, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии.Законопроект подготовлен во исполнение поручения премьер-министра РФ от 9 апреля 2019 года в целях совершенствования правового регулирования сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков."В арктических (северных) субъектах Российской Федерации широко распространены находки ископаемой мамонтовой кости (бивней мамонта), отнесенной к коллекционным материалам. Промысел мамонтовой кости производится сотни лет местным населением, в том числе коренными малочисленными народами, а ее сбор является, по существу, традиционным природопользованием на участках недр местного значения. Сбор бивня мамонта, который осуществляется в значительном количестве и используется в коммерческой деятельности (продажа косторезным мастерским), а также для реализации его в России и на экспорт. В настоящее время предоставление права пользования недрами на сбор поделочных материалов в виде палеонтологических останков в коммерческих целях законодательством не урегулировано", - пояснили в пресс-службе.Как отметили в парламенте Якутии, отнесение участков недр, используемых для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков, к участкам недр местного значения позволит, в частности, установить на уровне законодательства субъектов порядок пользования недрами в этих целях, снять ограничения на количество собранного материала, сократить бюрократические барьеры и сроки выдачи лицензий, введя при этом ответственность недропользователя на предоставленном участке.Также законопроектом предлагается установить, что сбор геологических коллекционных материалов допускается без существенного нарушения целостности недр, порядок сбора поделочных материалов в виде палеонтологических останков устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр, а перечень видов таких материалов определяется правительством РФ. Реализация поделочных материалов в виде палеонтологических останков осуществляется на организованных торгах в случаях и в порядке, которые устанавливаются федеральным правительством, говорится в сообщении Ил Тумэн.

https://ria.ru/20201202/mekhanizm-1587364887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственное собрание якутии