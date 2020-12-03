https://ria.ru/20201203/vykhodnoy-1587548638.html

Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих

Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовал сделать это главам муниципалитетов,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:24

2020-12-03T17:24

2020-12-03T17:24

владимир сипягин

султан хамзаев

владимирская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовал сделать это главам муниципалитетов, говорится в сообщении обладминистрации.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Для рациональной организации рабочего времени губернатор Владимир Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря 2020 года. При этом продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час", - говорится в сообщении.Соответствующий указ главы региона напрямую касается госслужащих, других работников администрации области, руководителей организаций, учредителем которых является администрация области."Глава региона рекомендовал перенести рабочий день с 31 на 26 декабря 2020 года и принять соответствующие правовые акты руководителям органам местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области", - информирует обладминистрация.

https://ria.ru/20201203/vykhodnoy-1587505103.html

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владимирская область

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владимир сипягин, султан хамзаев, владимирская область, общество