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Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовал сделать это главам муниципалитетов,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:24
2020-12-03T17:24
владимир сипягин
султан хамзаев
владимирская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовал сделать это главам муниципалитетов, говорится в сообщении обладминистрации.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Для рациональной организации рабочего времени губернатор Владимир Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря 2020 года. При этом продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час", - говорится в сообщении.Соответствующий указ главы региона напрямую касается госслужащих, других работников администрации области, руководителей организаций, учредителем которых является администрация области."Глава региона рекомендовал перенести рабочий день с 31 на 26 декабря 2020 года и принять соответствующие правовые акты руководителям органам местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области", - информирует обладминистрация.
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владимир сипягин, султан хамзаев, владимирская область, общество

Во Владимирской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих

17:24 03.12.2020
 
© Fotolia / bozhdbНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Fotolia / bozhdb
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовал сделать это главам муниципалитетов, говорится в сообщении обладминистрации.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
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"Для рациональной организации рабочего времени губернатор Владимир Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря 2020 года. При этом продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ главы региона напрямую касается госслужащих, других работников администрации области, руководителей организаций, учредителем которых является администрация области.
"Глава региона рекомендовал перенести рабочий день с 31 на 26 декабря 2020 года и принять соответствующие правовые акты руководителям органам местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области", - информирует обладминистрация.
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Владимир СипягинСултан ХамзаевВладимирская областьОбщество
 
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