https://ria.ru/20201203/vooruzheniya-1587434354.html

Антонов дал оценку сотрудничеству с США в сфере контроля над вооружениями

Антонов дал оценку сотрудничеству с США в сфере контроля над вооружениями

Несмотря на усилия России, нет уверенности в том, что удастся преуспеть в улучшении ситуации с США по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:30

2020-12-03T00:30

2020-12-03T01:31

договор снв-3

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Несмотря на усилия России, нет уверенности в том, что удастся преуспеть в улучшении ситуации с США по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Избранный, по предварительным данным, президентом США, Джо Байден говорил о своем намерении продлить Договор, но его инаугурация должна состояться 20 января и для решения вопроса будет мало времени.

https://ria.ru/20201126/bayden-1586535728.html

россия

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договор снв-3, россия, анатолий антонов, сша, в мире