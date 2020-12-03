Антонов дал оценку сотрудничеству с США в сфере контроля над вооружениями
00:30 03.12.2020 (обновлено: 01:31 03.12.2020)
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Несмотря на усилия России, нет уверенности в том, что удастся преуспеть в улучшении ситуации с США по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Международное сообщество испытывает тревогу в отношении международной системы контроля над вооружениями. Россия разделяет эту обеспокоенность. Несмотря на выдвигаемые нами в последнее время новые инициативы, мы не можем сегодня сказать о том, что нам удастся исправить ситуацию", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Избранный, по предварительным данным, президентом США, Джо Байден говорил о своем намерении продлить Договор, но его инаугурация должна состояться 20 января и для решения вопроса будет мало времени.
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