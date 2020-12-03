https://ria.ru/20201203/volga-1587562373.html

В Нижегородской области рассказали о проекте "Оздоровление Волги"

В Нижегородской области рассказали о проекте "Оздоровление Волги"

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется в Нижегородской области опережающими темпами, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:54

2020-12-03T18:54

2020-12-03T18:54

нижегородская область

глеб никитин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

марат хуснуллин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется в Нижегородской области опережающими темпами, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое в четверг провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По словам Никитина, достичь высоких показателей удалось благодаря выделению муниципалитетам из областного бюджета 358 миллионов рублей на разработку 45 проектов, общая стоимость реализации которых составит около 20 миллиардов рублей. "Эта работа была отмечена правительством России и Минстроем РФ. В итоге федерация выделила нам дополнительно 1,3 миллиарда рублей на осуществление проектов", - отметил Никитин.Глава региона также добавил, что федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" для Нижегородской области является одним из приоритетных. "Мы заинтересованы в сокращении доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Строительство очистных сооружений в тех районах, где их не было либо где они находились в неудовлетворительном состоянии, позволит подключить жителей к центральной канализации, и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию в регионе", - добавил Никитин.Губернатор Нижегородской области сообщил, что в настоящий момент в регионе реализуется 30 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений. Из них 15 мероприятий являются переходящими с 2019 года, еще 15 стартовали в этом году.Основная задача федерального проекта "Оздоровление Волги" - сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

https://ria.ru/20201203/volga-1587433738.html

https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587554336.html

нижегородская область

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глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), марат хуснуллин, нижегородская область, экономика