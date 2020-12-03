https://ria.ru/20201203/vengriya-1587523194.html

МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом

МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски ряда связанных с Венгрией организаций в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:37

2020-12-03T15:37

2020-12-03T15:37

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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски ряда связанных с Венгрией организаций в Закарпатской области Украины."В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску", - сказал Сийярто, выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ, который проходит в виртуальном режиме 3-4 декабря."Мы считаем, что это скандал. Мы считаем эту ситуацию неприемлемой, эти меры неприемлемы в 21 веке", - подчеркнул министр.Он добавил, что агрессивные обыски на дому, которые проводятся в отношении представителей нацменьшинств, - это то, что не вписывается в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с проведением обысков.

https://ria.ru/20201203/vengriya-1587492390.html

https://ria.ru/20201203/zakarpate-1587444797.html

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