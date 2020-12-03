МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски ряда связанных с Венгрией организаций в Закарпатской области Украины.
"В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску", - сказал Сийярто, выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ, который проходит в виртуальном режиме 3-4 декабря.
"Мы считаем, что это скандал. Мы считаем эту ситуацию неприемлемой, эти меры неприемлемы в 21 веке", - подчеркнул министр.
Он добавил, что агрессивные обыски на дому, которые проводятся в отношении представителей нацменьшинств, - это то, что не вписывается в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ.
"Я бы хотел обратиться к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать СММ, а также направить миссию по установлению фактов в Закарпатье", - добавил Сийярто.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.
Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с проведением обысков.