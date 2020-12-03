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https://ria.ru/20201203/vengriya-1587523194.html
МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом
МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски ряда связанных с Венгрией организаций в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:37
2020-12-03T15:37
смм обсе
обсе
мид венгрии
петер сийярто
закарпатская область
венгрия
украина
в мире
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски ряда связанных с Венгрией организаций в Закарпатской области Украины."В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску", - сказал Сийярто, выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ, который проходит в виртуальном режиме 3-4 декабря."Мы считаем, что это скандал. Мы считаем эту ситуацию неприемлемой, эти меры неприемлемы в 21 веке", - подчеркнул министр.Он добавил, что агрессивные обыски на дому, которые проводятся в отношении представителей нацменьшинств, - это то, что не вписывается в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с проведением обысков.
https://ria.ru/20201203/vengriya-1587492390.html
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смм обсе, обсе, мид венгрии, петер сийярто, закарпатская область, венгрия, украина, в мире

МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом

15:37 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски ряда связанных с Венгрией организаций в Закарпатской области Украины.
"В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску", - сказал Сийярто, выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ, который проходит в виртуальном режиме 3-4 декабря.
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"Мы считаем, что это скандал. Мы считаем эту ситуацию неприемлемой, эти меры неприемлемы в 21 веке", - подчеркнул министр.
Он добавил, что агрессивные обыски на дому, которые проводятся в отношении представителей нацменьшинств, - это то, что не вписывается в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ.
"Я бы хотел обратиться к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать СММ, а также направить миссию по установлению фактов в Закарпатье", - добавил Сийярто.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.
Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с проведением обысков.
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