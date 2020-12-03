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Калининградский губернатор привился от коронавируса
Калининградский губернатор привился от коронавируса
Калининградский губернатор Антон Алиханов стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор", сообщила... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:01
2020-12-03T20:01
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 3 дек - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба областного правительства.Калининградская область вошла в число пилотных по очередному этапу испытания вакцины от коронавируса научного центра "Вектор". В регионе проектом занимаются Роспотребнадзор и Балтийский федеральный университет имени Канта. Всего в испытании примут участие 300 добровольцев. Один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день.Вакцинация проводится на базе клинико-диагностического центра БФУ под наблюдением сотрудников медицинского института. Каждый доброволец осматривается врачом и проходит полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и на антитела к COVID-19, общие анализы. Вакцинация, предварительное обследование и последующее наблюдение для добровольцев бесплатны.Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром "Вектор" (Новосибирск). Она относится к так называемым субъединичным белковым вакцинам - созданным на основе белков-антигенов вируса. Действующим веществом является смесь трех разных белковых антигенов S-белка вируса.По словам Алиханова, до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Из них 42 дозы уже были поставлены в область, чтобы проработать всю маршрутизацию, логистику и условия хранения. Эту вакцину получили медики. В январе-феврале пойдут очередные поставки вакцины для массовой иммунизации жителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество

Калининградский губернатор привился от коронавируса

20:01 03.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов сдает кровь перед вакцинацией от коронавируса в Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сдает кровь перед вакцинацией от коронавируса в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 3 дек - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня принял участие в третьем этапе тестирования вакцины. Очень надеюсь, что попал в число тех, кому поставили оригинал, а не плацебо", – сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

Калининградская область вошла в число пилотных по очередному этапу испытания вакцины от коронавируса научного центра "Вектор". В регионе проектом занимаются Роспотребнадзор и Балтийский федеральный университет имени Канта. Всего в испытании примут участие 300 добровольцев. Один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день.
Вакцинация проводится на базе клинико-диагностического центра БФУ под наблюдением сотрудников медицинского института. Каждый доброволец осматривается врачом и проходит полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и на антитела к COVID-19, общие анализы. Вакцинация, предварительное обследование и последующее наблюдение для добровольцев бесплатны.
Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром "Вектор" (Новосибирск). Она относится к так называемым субъединичным белковым вакцинам - созданным на основе белков-антигенов вируса. Действующим веществом является смесь трех разных белковых антигенов S-белка вируса.
По словам Алиханова, до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Из них 42 дозы уже были поставлены в область, чтобы проработать всю маршрутизацию, логистику и условия хранения. Эту вакцину получили медики. В январе-феврале пойдут очередные поставки вакцины для массовой иммунизации жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
 
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