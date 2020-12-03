https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587573170.html

Калининградский губернатор привился от коронавируса

Калининградский губернатор привился от коронавируса

Калининградский губернатор Антон Алиханов стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор", сообщила... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:01

2020-12-03T20:01

2020-12-03T20:01

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон алиханов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 3 дек - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба областного правительства.Калининградская область вошла в число пилотных по очередному этапу испытания вакцины от коронавируса научного центра "Вектор". В регионе проектом занимаются Роспотребнадзор и Балтийский федеральный университет имени Канта. Всего в испытании примут участие 300 добровольцев. Один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день.Вакцинация проводится на базе клинико-диагностического центра БФУ под наблюдением сотрудников медицинского института. Каждый доброволец осматривается врачом и проходит полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и на антитела к COVID-19, общие анализы. Вакцинация, предварительное обследование и последующее наблюдение для добровольцев бесплатны.Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром "Вектор" (Новосибирск). Она относится к так называемым субъединичным белковым вакцинам - созданным на основе белков-антигенов вируса. Действующим веществом является смесь трех разных белковых антигенов S-белка вируса.По словам Алиханова, до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Из них 42 дозы уже были поставлены в область, чтобы проработать всю маршрутизацию, логистику и условия хранения. Эту вакцину получили медики. В январе-феврале пойдут очередные поставки вакцины для массовой иммунизации жителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587550372.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество