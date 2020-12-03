Калининградский губернатор привился от коронавируса
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов сдает кровь перед вакцинацией от коронавируса в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 3 дек - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба областного правительства.
"Сегодня принял участие в третьем этапе тестирования вакцины. Очень надеюсь, что попал в число тех, кому поставили оригинал, а не плацебо", – сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.
Калининградская область вошла в число пилотных по очередному этапу испытания вакцины от коронавируса научного центра "Вектор". В регионе проектом занимаются Роспотребнадзор и Балтийский федеральный университет имени Канта. Всего в испытании примут участие 300 добровольцев. Один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день.
Вакцинация проводится на базе клинико-диагностического центра БФУ под наблюдением сотрудников медицинского института. Каждый доброволец осматривается врачом и проходит полный комплекс лабораторных обследований, включая тесты на COVID-19 и на антитела к COVID-19, общие анализы. Вакцинация, предварительное обследование и последующее наблюдение для добровольцев бесплатны.
Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром "Вектор" (Новосибирск). Она относится к так называемым субъединичным белковым вакцинам - созданным на основе белков-антигенов вируса. Действующим веществом является смесь трех разных белковых антигенов S-белка вируса.
По словам Алиханова, до конца года регион получит от Минздрава России 876 доз вакцины "Спутник V" для двукратного введения. Из них 42 дозы уже были поставлены в область, чтобы проработать всю маршрутизацию, логистику и условия хранения. Эту вакцину получили медики. В январе-феврале пойдут очередные поставки вакцины для массовой иммунизации жителей.
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