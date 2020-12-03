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Мишустин призвал эффективно организовать процесс вакцинации от COVID-19
Мишустин призвал эффективно организовать процесс вакцинации от COVID-19
Чем лучше в РФ пройдет этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:27
2020-12-03T17:27
2020-12-03T17:27
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чем лучше в РФ пройдет этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасения общаться с нашими родными, близкими людьми", - сказал премьер на встрече с производителями вакцин от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество