https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587549181.html

Мишустин призвал эффективно организовать процесс вакцинации от COVID-19

Мишустин призвал эффективно организовать процесс вакцинации от COVID-19

Чем лучше в РФ пройдет этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:27

2020-12-03T17:27

2020-12-03T17:27

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чем лучше в РФ пройдет этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасения общаться с нашими родными, близкими людьми", - сказал премьер на встрече с производителями вакцин от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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