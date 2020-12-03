https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587546614.html
Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной, напомнил Мишустин
Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной, напомнил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной и бесплатной. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:15
2020-12-03T17:15
2020-12-03T17:20
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной и бесплатной."Это должно быть добровольно и бесплатно для граждан РФ", - сказал он на совещании с производителями вакцин.В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество