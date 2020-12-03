https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587546406.html
Мишустин сообщил о готовности регионов к вакцинации от COVID-19
Мишустин сообщил о готовности регионов к вакцинации от COVID-19
Российские регионы заявили о достаточно высокой степени готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса, их главам надо оперативно завершить... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:15
2020-12-03T17:15
2020-12-03T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские регионы заявили о достаточно высокой степени готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса, их главам надо оперативно завершить подготовку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин.Он также поручил им лично контролировать качество препаратов."Производители продолжают масштабировать их выпуск и пытаться увеличить объемы. Обращаю ваше внимание - это ни в коем случае не должно сказаться на качестве производства вакцины", - подчеркнул председатель правительства.Чем лучше пройдет этап вакцинации от COVID-19, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, добавил премьер-министр."Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом", - сказал он.Мишустин вновь призвал организовать весь процесс "максимально эффективно". В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе, отметив, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Российские регионы заявили о достаточно высокой степени готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса, их главам надо оперативно завершить подготовку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин.
Он также поручил им лично контролировать качество препаратов.
"Производители продолжают масштабировать их выпуск и пытаться увеличить объемы. Обращаю ваше внимание - это ни в коем случае не должно сказаться на качестве производства вакцины", - подчеркнул председатель правительства.
Чем лучше пройдет этап вакцинации от COVID-19, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, добавил премьер-министр.
"Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом", - сказал он.
Мишустин вновь призвал организовать весь процесс "максимально эффективно".
В среду президент Владимир Путин
попросил вице-премьера Татьяну Голикову
приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе, отметив, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.