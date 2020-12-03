https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587546406.html

Мишустин сообщил о готовности регионов к вакцинации от COVID-19

Мишустин сообщил о готовности регионов к вакцинации от COVID-19

Российские регионы заявили о достаточно высокой степени готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса, их главам надо оперативно завершить... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:15

2020-12-03T17:15

2020-12-03T18:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:118:3072:1846_1400x0_80_0_0_581fe43b4aff38fb815e7537eab2446b.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские регионы заявили о достаточно высокой степени готовности к началу масштабной вакцинации от коронавируса, их главам надо оперативно завершить подготовку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин.Он также поручил им лично контролировать качество препаратов."Производители продолжают масштабировать их выпуск и пытаться увеличить объемы. Обращаю ваше внимание - это ни в коем случае не должно сказаться на качестве производства вакцины", - подчеркнул председатель правительства.Чем лучше пройдет этап вакцинации от COVID-19, тем быстрее можно будет общаться без ограничений, добавил премьер-министр."Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом", - сказал он.Мишустин вновь призвал организовать весь процесс "максимально эффективно". В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе, отметив, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587443707.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество