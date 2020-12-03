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В Москве открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса
В Москве открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса
В Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, там можно будет привиться от COVID-19, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:43
2020-12-03T13:43
2020-12-03T14:08
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, там можно будет привиться от COVID-19, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."В Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Выберите удобный для вас пункт. Запись доступна на две недели вперед", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва