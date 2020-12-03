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Прививку от COVID-19 в Москве будут делать вакциной "Спутник V"
Прививку от COVID-19 в Москве будут делать вакциной "Спутник V"
Прививку от COVID-19 в Москве будут делать первой российской вакциной "Спутник V", препарат уже поступил в медицинские организации столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:41
2020-12-03T13:41
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Прививку от COVID-19 в Москве будут делать первой российской вакциной "Спутник V", препарат уже поступил в медицинские организации столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Прививку от COVID можно делать при отсутствии хронических заболеваний, тем, кто не болел ОРВИ последние две недели, не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим грудь женщинам вакцинирование противопоказано. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Прививку от COVID-19 в Москве будут делать вакциной "Спутник V"

13:41 03.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Прививку от COVID-19 в Москве будут делать первой российской вакциной "Спутник V", препарат уже поступил в медицинские организации столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В соответствии с временными методическими рекомендациями министерства здравоохранения Российской Федерации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" - версия 9 (от 26.10.2020), где определены категории людей, которые подлежат приоритетной вакцинации от COVID-19, с 4 декабря с 8:00 расширяются основные группы риска и вводится электронная запись на прививку от COVID-19 вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.

Прививку от COVID можно делать при отсутствии хронических заболеваний, тем, кто не болел ОРВИ последние две недели, не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим грудь женщинам вакцинирование противопоказано.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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