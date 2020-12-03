https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587498579.html

Прививку от COVID-19 в Москве будут делать вакциной "Спутник V"

Прививку от COVID-19 в Москве будут делать вакциной "Спутник V"

Прививку от COVID-19 в Москве будут делать первой российской вакциной "Спутник V", препарат уже поступил в медицинские организации столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:41

2020-12-03T13:41

2020-12-03T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Прививку от COVID-19 в Москве будут делать первой российской вакциной "Спутник V", препарат уже поступил в медицинские организации столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Прививку от COVID можно делать при отсутствии хронических заболеваний, тем, кто не болел ОРВИ последние две недели, не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим грудь женщинам вакцинирование противопоказано. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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