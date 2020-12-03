https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587496669.html
Власти Москвы объяснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19
Власти Москвы объяснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19
Записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве можно только на портале mos.ru, пока запись возможна для первоочередных групп риска, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:33
2020-12-03T13:33
2020-12-03T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве можно только на портале mos.ru, пока запись возможна для первоочередных групп риска, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно только на mos.ru. Пока запись возможна для первоочередных групп риска", - говорится в сообщении.К первоочередным группам риска относятся москвичи, ежедневно контактирующие с большим количеством людей. Кроме работников медицинских или образовательных учреждений, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество