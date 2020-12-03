https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587496669.html

Власти Москвы объяснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы объяснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве можно только на портале mos.ru, пока запись возможна для первоочередных групп риска, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:33

2020-12-03T13:33

2020-12-03T13:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:118:3072:1846_1400x0_80_0_0_581fe43b4aff38fb815e7537eab2446b.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве можно только на портале mos.ru, пока запись возможна для первоочередных групп риска, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно только на mos.ru. Пока запись возможна для первоочередных групп риска", - говорится в сообщении.К первоочередным группам риска относятся москвичи, ежедневно контактирующие с большим количеством людей. Кроме работников медицинских или образовательных учреждений, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество