https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495830.html
Перечень лиц для вакцинации от COVID-19 в Москве будет расширяться
Перечень лиц для вакцинации от COVID-19 в Москве будет расширяться
Перечень лиц, которые будут вакцинированы в первую очередь от коронавируса в Москве, будет расширяться, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:30
2020-12-03T13:30
2020-12-03T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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москва
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Перечень лиц, которые будут вакцинированы в первую очередь от коронавируса в Москве, будет расширяться, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять", - написал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html
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