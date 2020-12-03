https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495830.html

Перечень лиц для вакцинации от COVID-19 в Москве будет расширяться

Перечень лиц для вакцинации от COVID-19 в Москве будет расширяться

Перечень лиц, которые будут вакцинированы в первую очередь от коронавируса в Москве, будет расширяться, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:30

2020-12-03T13:30

2020-12-03T13:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Перечень лиц, которые будут вакцинированы в первую очередь от коронавируса в Москве, будет расширяться, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять", - написал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html

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