https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495570.html

Собянин рассказал о готовности Москвы к вакцинации от COVID-19

Собянин рассказал о готовности Москвы к вакцинации от COVID-19

В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:29

2020-12-03T13:29

2020-12-03T14:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - написал Собянин.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587443707.html

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