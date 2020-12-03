https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495570.html
Собянин рассказал о готовности Москвы к вакцинации от COVID-19
Собянин рассказал о готовности Москвы к вакцинации от COVID-19
В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:29
2020-12-03T13:29
2020-12-03T14:08
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - написал Собянин.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587443707.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество