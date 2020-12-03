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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587443707.html
Названы симптомы, которые могут возникать после вакцинации от COVID-19
Названы симптомы, которые могут возникать после вакцинации от COVID-19
Каждый десятый человек, привитый вакциной от коронавируса "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. Это следует из памятки с рекомендациями,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:11
2020-12-03T08:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Каждый десятый человек, привитый вакциной от коронавируса "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. Это следует из памятки с рекомендациями, которую выдают в Москве. С ней ознакомился корреспондент РИА Новости.В методичке сказано, что в большинстве случаев прививка переносится хорошо. Если возникло недомогание, волноваться не стоит: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать.У 5,7 процента вакцинированных могут возникнуть ломота, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов."При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача", — говорится в документе.У 4,7 процента привившихся наблюдаются боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Как правило, лечение не требуется, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять лекарство от аллергии. Полтора процента пациентов могут почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле. Им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи. У менее чем одного процента может участиться пульс или повыситься давление.Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию "Спутником V", получают не только памятку с рекомендациями, но и сертификат о выполненной иммунизации.Накануне Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, готово уже более двух миллионов доз препарата.Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V" от центра Гамалеи, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор". Первая основана на платформе вектора аденовируса человека, вторая — на базе пептидных антигенов.Сейчас оба препарата проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Названы симптомы, которые могут возникать после вакцинации от COVID-19

06:11 03.12.2020 (обновлено: 08:49 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Каждый десятый человек, привитый вакциной от коронавируса "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. Это следует из памятки с рекомендациями, которую выдают в Москве. С ней ознакомился корреспондент РИА Новости.
В методичке сказано, что в большинстве случаев прививка переносится хорошо. Если возникло недомогание, волноваться не стоит: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.
Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать.
У 5,7 процента вакцинированных могут возникнуть ломота, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов.
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"При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача", — говорится в документе.
У 4,7 процента привившихся наблюдаются боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Как правило, лечение не требуется, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять лекарство от аллергии.
Полтора процента пациентов могут почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле. Им рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи.
У менее чем одного процента может участиться пульс или повыситься давление.
Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию "Спутником V", получают не только памятку с рекомендациями, но и сертификат о выполненной иммунизации.
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Россия зарегистрировала две первые в мире вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V" от центра Гамалеи, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор". Первая основана на платформе вектора аденовируса человека, вторая — на базе пептидных антигенов.
Сейчас оба препарата проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями).
"Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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