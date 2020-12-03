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Вакцинация "Спутником V" в Аргентине начнется до конца года

Вакцинация "Спутником V" в Аргентине начнется до конца года

Контракт на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подписан до конца недели, вакцинация аргентинцев начнется до конца года, сообщил... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:52

2020-12-03T19:52

2020-12-03T20:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

альберто фернандес

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек – РИА Новости. Контракт на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подписан до конца недели, вакцинация аргентинцев начнется до конца года, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес."На этой неделе мы подписываем контракт с Россией", - сказал он в интервью радио El Destape.Ранее президент сообщал, что вакцинация российским препаратом начнется в январе.Фернандес также сообщил, что до конца года будут привиты 300 тысяч человек. Планируют вакцинировать 5 миллионов человек в январе и еще 5 миллионов в феврале.

аргентина

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире