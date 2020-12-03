https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587571457.html
Вакцинация "Спутником V" в Аргентине начнется до конца года
Вакцинация "Спутником V" в Аргентине начнется до конца года
Контракт на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подписан до конца недели, вакцинация аргентинцев начнется до конца года, сообщил... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:52
2020-12-03T19:52
2020-12-03T20:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_d9e281f92e5d9b3f98b6a022c55485d8.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 дек – РИА Новости. Контракт на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подписан до конца недели, вакцинация аргентинцев начнется до конца года, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес."На этой неделе мы подписываем контракт с Россией", - сказал он в интервью радио El Destape.Ранее президент сообщал, что вакцинация российским препаратом начнется в январе.Фернандес также сообщил, что до конца года будут привиты 300 тысяч человек. Планируют вакцинировать 5 миллионов человек в январе и еще 5 миллионов в феврале.
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_247:0:2976:2047_1400x0_80_0_0_722d4798599f6ac0b46b966c3a0b2d88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире