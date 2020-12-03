https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587545357.html

Главный инфекционист США счел одобрение вакцины Pfizer поспешным

Главный инфекционист США счел одобрение вакцины Pfizer поспешным

Великобритания не изучила данные так же тщательно, как это делает американский медицинский регулятор, когда одобрила для применения вакцину фармкомпаний Pfizer... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:11

2020-12-03T17:11

2020-12-03T17:11

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Великобритания не изучила данные так же тщательно, как это делает американский медицинский регулятор, когда одобрила для применения вакцину фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.По его мнению, управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) действует правильно, поскольку при излишней поспешности и поверхностности люди не захотят делать прививки.Он заявил, что американский медицинский регулятор FDA тщательно проверяет данные, чтобы гарантировать населению США, что вакцина безопасна и эффективна.Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал в эфире утреннего телевизионного шоу Good Morning Britain критическую оценку Фаучи."У нас в стране одни из лучших в мире медицинских регуляторов, и они действительно являются мировыми лидерами, при этом лучшие ученые в мире находятся в этой стране. Я полностью доверяю.., если наши регуляторы… говорят, что вакцина безопасна и готова к использованию", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587335654.html

великобритания

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, сша, в мире