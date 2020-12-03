Эксперт заявил о неуместности вакцинного национализма
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Чиновники должны избегать "вакцинного национализма", научные усилия по созданию вакцины от COVID были глобальными, заявил член группы научных экспертов при правительстве Британии Джереми Фаррар.
"Вакцинному национализму нет места при обсуждении COVID и других вопросов здравоохранения. Наука всегда была способом выйти из этой ужасной пандемии, а научные усилия (по поиску вакцин) были глобальными и нуждались в беспрецедентном глобальном партнерстве и глобальном финансировании. Именно благодаря такому партнерству сейчас стали доступны средства диагностики, лечения и вакцины", - написал в Twitter Фаррар, который также является главой финансирующего медико-биологические исследования международного фонда Wellcome Trust.
По его словам, вакцина от коронавируса появилась именно благодаря международному сотрудничеству.
"Ни одна страна не смогла бы начать поставки вакцины самостоятельно", - добавил эксперт.
Он напомнил, что по одобренной Британией вакцине Pfizer/BioNTech исследования проводились по всей Европе, в США, во многих других странах мира. Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca финансируется несколькими странами, поддержку разработчикам вакцин оказывали власти Евросоюза, ВОЗ, экспертные группы.
Накануне посол Германии в Британии Андреас Михаэлис обвинил Соединенное Королевство в эгоизме из-за твита министра по вопросам бизнеса Алока Шармы о сертификации вакцины от коронавируса. Приветствуя сертификацию вакцины Шарма написал в Twitter: "Британия была первой страной, подписавшей соглашение с Pfizer/BioNTech – сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием".
Спустя примерно два часа германский посол прокомментировал твит, упрекнув британского министра в том, что он не назвал сегодняшнее событие результатом международных усилий.
"Почему так трудно признать этот важный шаг вперед как результат величайших международных усилий и (международный) успех? Я не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания внесла решающий вклад (в разработку вакцины), это история европейская и трансатлантическая", - написал в Twitter посол.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.
Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.
Массовая вакцинация начнется весной 2021 года, поставки вакцины в страну уже начались.
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