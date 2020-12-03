https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587506911.html

Постпред России при ЕС оценил ситуацию с продвижением "Спутник V"

Постпред России при ЕС оценил ситуацию с продвижением "Спутник V"

Продвижение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Евросоюза не является самоцелью России, главная задача - обеспечить вакциной россиян,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:20

2020-12-03T14:20

2020-12-03T14:20

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

владимир чижов

здоровье - общество

евросоюз

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продвижение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Евросоюза не является самоцелью России, главная задача - обеспечить вакциной россиян, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Путь, который есть для широкого распространения нашей вакцины - это путь регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Насколько мне известно, последние недели производители нашей вакцины, то есть институт Гамалеи, вступили в прямой контакт с этим агентством. Хочу здесь отметить, что продвижение нашей вакцины на территории ЕС - это не самоцель для России и наших производителей, главная задача - обеспечить вакциной население России", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, вторая задача - обеспечить производство вакцины в тех странах, которые в этом заинтересованы."Таких стран уже более 20 - от Белоруссии до Бразилии, такой интерес у них есть", - добавил постпред.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

венесуэла

белоруссия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-03T14:20 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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