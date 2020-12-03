https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587490427.html

Песков: российские политики уже делали прививку от COVID-19 "в эфире"

Песков: российские политики уже делали прививку от COVID-19 "в эфире"

Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:59

2020-12-03T12:59

2020-12-03T13:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

энтони фаучи

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

билл клинтон

джордж буш (младший)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и необходима для продолжения нормальной жизни в условиях пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее 59-летний Барак Обама в интервью радио SiriusXM заявил, что может показать процесс по ТВ или снять его на камеру, "чтобы люди знали, что я доверяю науке". По его словам, он полностью доверяет американским ученым, таким как главный инфекционист Энтони Фаучи. Он признал наличие скептиков, которые не верят в вакцины, но напомнил, что именно массовые прививки помогли практически искоренить такие болезни, как полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы. Позже телеканал CNN сообщил, что Джордж Буш-младший и Билл Клинтон также выразили готовность публично привиться от COVID-19, чтобы помочь публике преодолеть сомнения насчет вакцинации."Мы давно уже начали это делать, если вы обратили внимание. Вы видели и слышали о том, что это состоялось у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется. Поэтому этим мы начали заниматься давно. И именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом, на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, стоит ли рассмотреть аналогичную идею в наших условиях.На вопрос, стал бы Владимир Путин выступать таким примером, Песков напомнил, что президент уже говорил о том, что " сообщит о своем решении".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, билл клинтон, джордж буш (младший), дмитрий песков, владимир путин, общество