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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587490427.html
Песков: российские политики уже делали прививку от COVID-19 "в эфире"
Песков: российские политики уже делали прививку от COVID-19 "в эфире"
Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:59
2020-12-03T13:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
энтони фаучи
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
билл клинтон
джордж буш (младший)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и необходима для продолжения нормальной жизни в условиях пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее 59-летний Барак Обама в интервью радио SiriusXM заявил, что может показать процесс по ТВ или снять его на камеру, "чтобы люди знали, что я доверяю науке". По его словам, он полностью доверяет американским ученым, таким как главный инфекционист Энтони Фаучи. Он признал наличие скептиков, которые не верят в вакцины, но напомнил, что именно массовые прививки помогли практически искоренить такие болезни, как полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы. Позже телеканал CNN сообщил, что Джордж Буш-младший и Билл Клинтон также выразили готовность публично привиться от COVID-19, чтобы помочь публике преодолеть сомнения насчет вакцинации."Мы давно уже начали это делать, если вы обратили внимание. Вы видели и слышали о том, что это состоялось у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется. Поэтому этим мы начали заниматься давно. И именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом, на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, стоит ли рассмотреть аналогичную идею в наших условиях.На вопрос, стал бы Владимир Путин выступать таким примером, Песков напомнил, что президент уже говорил о том, что " сообщит о своем решении".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, билл клинтон, джордж буш (младший), дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков: российские политики уже делали прививку от COVID-19 "в эфире"

12:59 03.12.2020 (обновлено: 13:03 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и необходима для продолжения нормальной жизни в условиях пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее 59-летний Барак Обама в интервью радио SiriusXM заявил, что может показать процесс по ТВ или снять его на камеру, "чтобы люди знали, что я доверяю науке". По его словам, он полностью доверяет американским ученым, таким как главный инфекционист Энтони Фаучи. Он признал наличие скептиков, которые не верят в вакцины, но напомнил, что именно массовые прививки помогли практически искоренить такие болезни, как полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы. Позже телеканал CNN сообщил, что Джордж Буш-младший и Билл Клинтон также выразили готовность публично привиться от COVID-19, чтобы помочь публике преодолеть сомнения насчет вакцинации.
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"Мы давно уже начали это делать, если вы обратили внимание. Вы видели и слышали о том, что это состоялось у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется. Поэтому этим мы начали заниматься давно. И именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом, на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, стоит ли рассмотреть аналогичную идею в наших условиях.
На вопрос, стал бы Владимир Путин выступать таким примером, Песков напомнил, что президент уже говорил о том, что " сообщит о своем решении".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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