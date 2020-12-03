https://ria.ru/20201203/udostoverenie-1587487005.html
Автоэксперт рассказал, где не примут новое водительское удостоверение
Автоэксперт рассказал, где не примут новое водительское удостоверение
Перевод водительского удостоверения на три языка не делает документ международным, заявил "Звезде" автомобильный эксперт Владимир Сажин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:39
2020-12-03T12:39
2020-12-03T15:55
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Перевод водительского удостоверения на три языка не делает документ международным, заявил "Звезде" автомобильный эксперт Владимир Сажин.По его словам, для того чтобы получить международные права, необходимо обратиться в ГИБДД. Водителю выдадут удостоверение в виде книжки с переводом на языки Гаагской конвенции 1961 года, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов.Тем не менее в странах, не подписавших конвенцию, такой документ не примут, уточнил специалист.Приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и ПТС, вступил в силу 3 декабря. Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.
https://ria.ru/20201203/prava-1587439893.html
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владимир колокольцев, общество