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СК раскрыл дело 20-летней давности об убийстве сироты под Новосибирском
СК раскрыл дело 20-летней давности об убийстве сироты под Новосибирском
Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 75-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве в 1999 году РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:34
2020-12-03T15:34
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 75-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве в 1999 году 18-летней девушки-сироты, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.В управлении пояснили, что в апреле 2000 года по факту безвестного исчезновения 18-летней девушки в деревне Воробьево Колыванского района было возбуждено дело по статье "убийство". На протяжении длительного времени подозреваемого установить не удавалось, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено. Следствие удалось возобновить только в феврале 2020 года."В результате планомерной работы следователей, следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудников ОМВД России по Колыванскому району удалось установить причастность к совершению убийства обвиняемого", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 1996 году после гибели родителей попечителем потерпевшей была назначена ее тетя - супруга обвиняемого. При этом за девушкой была закреплена жилая площадь по месту совместного проживания с попечителем."Однажды в разговоре девушка озвучила, что хочет подать в суд и доказать свое право собственности на квартиру, в которой они проживали совместно с семьей обвиняемого. После этого, в сентябре 1999 года в вечернее время обвиняемый, находясь в квартире у себя дома … нанес потерпевшей не менее двух ударов неустановленным в ходе предварительного следствия твердым предметом в область головы", - сообщили в СК.В управлении пояснили, что от полученных травм девушка скончалась, а мужчина погрузил ее тело в автомобиль, вывез в лес и закопал. В ходе обыска у обвиняемого при помощи современной криминалистической аппаратуры следователи обнаружили между половыми досками следы крови. Генетическая экспертиза установила, что кровь принадлежит пропавшей девушке."Несмотря на то, что во время расследования мужчина категорически отрицал свою вину ..., следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. В связи с тем, что у обвиняемого после инкриминируемого противоправного деяния развилось хроническое психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

СК раскрыл дело 20-летней давности об убийстве сироты под Новосибирском

15:34 03.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 75-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве в 1999 году 18-летней девушки-сироты, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
В управлении пояснили, что в апреле 2000 года по факту безвестного исчезновения 18-летней девушки в деревне Воробьево Колыванского района было возбуждено дело по статье "убийство". На протяжении длительного времени подозреваемого установить не удавалось, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено. Следствие удалось возобновить только в феврале 2020 года.
"В результате планомерной работы следователей, следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудников ОМВД России по Колыванскому району удалось установить причастность к совершению убийства обвиняемого", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 1996 году после гибели родителей попечителем потерпевшей была назначена ее тетя - супруга обвиняемого. При этом за девушкой была закреплена жилая площадь по месту совместного проживания с попечителем.
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"Однажды в разговоре девушка озвучила, что хочет подать в суд и доказать свое право собственности на квартиру, в которой они проживали совместно с семьей обвиняемого. После этого, в сентябре 1999 года в вечернее время обвиняемый, находясь в квартире у себя дома … нанес потерпевшей не менее двух ударов неустановленным в ходе предварительного следствия твердым предметом в область головы", - сообщили в СК.
В управлении пояснили, что от полученных травм девушка скончалась, а мужчина погрузил ее тело в автомобиль, вывез в лес и закопал. В ходе обыска у обвиняемого при помощи современной криминалистической аппаратуры следователи обнаружили между половыми досками следы крови. Генетическая экспертиза установила, что кровь принадлежит пропавшей девушке.
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"Несмотря на то, что во время расследования мужчина категорически отрицал свою вину ..., следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. В связи с тем, что у обвиняемого после инкриминируемого противоправного деяния развилось хроническое психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера", - сообщили в СУСК.
 
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