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Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ
Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ
Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T02:37
2020-12-03T02:37
2020-12-03T02:37
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сша
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра. Они обратили внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.Позже агентство сообщило, что правильный ответ - семь утра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральное разведывательное управление, сша, в мире
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американское ЦРУ
опубликовало в Twitter
графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.
На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.
В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.
Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра. Они обратили внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.
Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.
"Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью", - написал один из подписчиков.
Позже агентство сообщило, что правильный ответ - семь утра.