https://ria.ru/20201203/tsru-1587439263.html

Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T02:37

2020-12-03T02:37

2020-12-03T02:37

центральное разведывательное управление

сша

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра. Они обратили внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.Позже агентство сообщило, что правильный ответ - семь утра.

https://ria.ru/20180601/1521868226.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральное разведывательное управление, сша, в мире