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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201203/tolerantnost-1587476666.html
В России и ОАЭ мирно сосуществуют евреи и мусульмане, рассказал раввин
В России и ОАЭ мирно сосуществуют евреи и мусульмане, рассказал раввин
Россия и Объединенные Арабские Эмираты остаются странами, в которых евреи и мусульмане могут сосуществовать без опаски, заявил главный раввин России Берл Лазар... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:00
2020-12-03T12:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
ближний восток
берл лазар
москва
дубай (город)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты остаются странами, в которых евреи и мусульмане могут сосуществовать без опаски, заявил главный раввин России Берл Лазар во время встречи с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ доктором Али Рашидом ан-Нуайми из ОАЭ."Москва и Дубай – это те, пока еще немногие места в мире, где евреи и мусульмане могут сидеть рука об руку и не чувствовать никакой опасности. Здесь нет на государственном уровне ни антисемитизма, ни исламофобии", - сказал Берл Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.Идеи ненависти из-за религиозных различий базируются не в самой религии, а "приходят извне, когда люди пытаются использовать религию для достижения неблаговидных целей", подчеркнул раввин.В свою очередь, Али Рашид ан-Нуайми заявил, что на Ближнем Востоке необходимо "изменить систему образования и направить ее на мирное сосуществование и уважение друг к другу". Также, по его словам, было бы очень полезно познакомить арабских школьников с Еврейским музеем и центром толерантности в Москве.
https://ria.ru/20201202/lazar-1587316696.html
ближний восток
москва
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религия, новости - религия и мировоззрение, ближний восток, берл лазар, москва, дубай (город)

В России и ОАЭ мирно сосуществуют евреи и мусульмане, рассказал раввин

12:00 03.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты остаются странами, в которых евреи и мусульмане могут сосуществовать без опаски, заявил главный раввин России Берл Лазар во время встречи с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ доктором Али Рашидом ан-Нуайми из ОАЭ.
"Москва и Дубай – это те, пока еще немногие места в мире, где евреи и мусульмане могут сидеть рука об руку и не чувствовать никакой опасности. Здесь нет на государственном уровне ни антисемитизма, ни исламофобии", - сказал Берл Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.
Идеи ненависти из-за религиозных различий базируются не в самой религии, а "приходят извне, когда люди пытаются использовать религию для достижения неблаговидных целей", подчеркнул раввин.
В свою очередь, Али Рашид ан-Нуайми заявил, что на Ближнем Востоке необходимо "изменить систему образования и направить ее на мирное сосуществование и уважение друг к другу". Также, по его словам, было бы очень полезно познакомить арабских школьников с Еврейским музеем и центром толерантности в Москве.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБлижний ВостокБерл ЛазарМоскваДубай (город)
 
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