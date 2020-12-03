https://ria.ru/20201203/tolerantnost-1587476666.html
В России и ОАЭ мирно сосуществуют евреи и мусульмане, рассказал раввин
В России и ОАЭ мирно сосуществуют евреи и мусульмане, рассказал раввин
Россия и Объединенные Арабские Эмираты остаются странами, в которых евреи и мусульмане могут сосуществовать без опаски, заявил главный раввин России Берл Лазар... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:00
2020-12-03T12:00
2020-12-03T12:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты остаются странами, в которых евреи и мусульмане могут сосуществовать без опаски, заявил главный раввин России Берл Лазар во время встречи с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ доктором Али Рашидом ан-Нуайми из ОАЭ."Москва и Дубай – это те, пока еще немногие места в мире, где евреи и мусульмане могут сидеть рука об руку и не чувствовать никакой опасности. Здесь нет на государственном уровне ни антисемитизма, ни исламофобии", - сказал Берл Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.Идеи ненависти из-за религиозных различий базируются не в самой религии, а "приходят извне, когда люди пытаются использовать религию для достижения неблаговидных целей", подчеркнул раввин.В свою очередь, Али Рашид ан-Нуайми заявил, что на Ближнем Востоке необходимо "изменить систему образования и направить ее на мирное сосуществование и уважение друг к другу". Также, по его словам, было бы очень полезно познакомить арабских школьников с Еврейским музеем и центром толерантности в Москве.
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религия, новости - религия и мировоззрение, ближний восток, берл лазар, москва, дубай (город)
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты остаются странами, в которых евреи и мусульмане могут сосуществовать без опаски, заявил главный раввин России Берл Лазар во время встречи с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ доктором Али Рашидом ан-Нуайми из ОАЭ.
"Москва и Дубай – это те, пока еще немногие места в мире, где евреи и мусульмане могут сидеть рука об руку и не чувствовать никакой опасности. Здесь нет на государственном уровне ни антисемитизма, ни исламофобии", - сказал Берл Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.
Идеи ненависти из-за религиозных различий базируются не в самой религии, а "приходят извне, когда люди пытаются использовать религию для достижения неблаговидных целей", подчеркнул раввин.
В свою очередь, Али Рашид ан-Нуайми заявил, что на Ближнем Востоке необходимо "изменить систему образования и направить ее на мирное сосуществование и уважение друг к другу". Также, по его словам, было бы очень полезно познакомить арабских школьников с Еврейским музеем и центром толерантности в Москве.