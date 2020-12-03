https://ria.ru/20201203/tikhanovskaya-1587513318.html

Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию

Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее уверявшая, что не позиционирует себя как будущего президента... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:49

2020-12-03T14:49

2020-12-03T14:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее уверявшая, что не позиционирует себя как будущего президента республики, заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы."Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном ее пресс-службой в четверг.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире