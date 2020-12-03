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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201203/tikhanovskaya-1587513318.html
Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию
Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее уверявшая, что не позиционирует себя как будущего президента... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:49
2020-12-03T14:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее уверявшая, что не позиционирует себя как будущего президента республики, заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы."Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном ее пресс-службой в четверг.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию

14:49 03.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ранее уверявшая, что не позиционирует себя как будущего президента республики, заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы.
"Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сказала Тихановская в видеообращении, распространенном ее пресс-службой в четверг.

Политик отметила, что ее целью является объединение лучших экспертов и демократических сил, чтобы "Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками". "Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко (действующего президента Белоруссии – ред.)", - заявила Тихановская.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов.
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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