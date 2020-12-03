https://ria.ru/20201203/svpd-1587436492.html

Антонов: Москва приветствует возможность возвращения Вашингтона в СВПД

Антонов: Москва приветствует возможность возвращения Вашингтона в СВПД

Россия бы приветствовала решение США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил посол РФ в США РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T01:18

2020-12-03T01:18

2020-12-03T01:18

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия бы приветствовала решение США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы бы приветствовали потенциальное решение вернуться в СВПД", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции.Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он высказал в интервью газете New York Times.Пока команда Байдена настаивает на том, что в интересах Америки – вернуть ядерную программу Ирана под контроль и провести в отношении нее полную проверку. Согласно их позиции, создание Ираном ядерного оружия представляет собой прямую угрозу национальной безопасности США и Договору о нераспространении ядерного оружия.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, в мире