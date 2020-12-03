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Палата представителей США приняла ограничения против китайских компаний
Палата представителей США приняла ограничения против китайских компаний
Палата представителей конгресса США единогласно приняла ограничения против китайских компаний, что может привести к уходу ряда фирм с фондового рынка США,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:16
2020-12-03T01:19
китай
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно приняла ограничения против китайских компаний, что может привести к уходу ряда фирм с фондового рынка США, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступа к аудиторской отчетности.Законопроект, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании предлагается обязать проходить те же нормы аудита, что и американские.Данные меры поддерживают обе фракции в конгрессе и Белый дом. Сенат уже принял законопроект в мае.Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках - в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.Авторы законопроекта в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/gonkong-1586927594.html
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китай, сша, экономика

Палата представителей США приняла ограничения против китайских компаний

01:16 03.12.2020 (обновлено: 01:19 03.12.2020)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно приняла ограничения против китайских компаний, что может привести к уходу ряда фирм с фондового рынка США, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступа к аудиторской отчетности.
Законопроект, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании предлагается обязать проходить те же нормы аудита, что и американские.
Данные меры поддерживают обе фракции в конгрессе и Белый дом. Сенат уже принял законопроект в мае.
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Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках - в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.
Авторы законопроекта в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.
При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.
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