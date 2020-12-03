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Палата представителей США приняла ограничения против китайских компаний

Палата представителей США приняла ограничения против китайских компаний

Палата представителей конгресса США единогласно приняла ограничения против китайских компаний, что может привести к уходу ряда фирм с фондового рынка США,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T01:16

2020-12-03T01:16

2020-12-03T01:19

китай

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно приняла ограничения против китайских компаний, что может привести к уходу ряда фирм с фондового рынка США, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступа к аудиторской отчетности.Законопроект, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании предлагается обязать проходить те же нормы аудита, что и американские.Данные меры поддерживают обе фракции в конгрессе и Белый дом. Сенат уже принял законопроект в мае.Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках - в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.Авторы законопроекта в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/gonkong-1586927594.html

https://ria.ru/20201202/neftepererabotka-1587180922.html

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китай, сша, экономика