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Один из лучших фотографов России расскажет, как делать новостное фото
Один из лучших фотографов России расскажет, как делать новостное фото
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 4 декабря, в 13.00 мск... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:32
2020-12-03T10:32
россия
миа "россия сегодня"
sputnik
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 4 декабря, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов и фотографов, который проведёт специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня", лауреат World Press Photo-2016 в номинации "Спортивные истории", победитель, призер и член жюри различных международных и российских фотоконкурсов Владимир Песня. Он поделится опытом на тему "Как правильно делать новостное фото: секреты и лучшие ракурсы".Владимир Песня расскажет, почему работа фотокорреспондента в условиях современного мира становится все сложнее, как делать качественные фотографии и оставаться конкурентоспособным. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20200911/melnikov-1577119272.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, миа "россия сегодня", sputnik

Один из лучших фотографов России расскажет, как делать новостное фото

10:32 03.12.2020
 
© Фото : Oleg NikishinСпециальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Песня
Специальный фотокорреспондент медиагруппы Россия сегодня Владимир Песня - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Oleg Nikishin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 4 декабря, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов и фотографов, который проведёт специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня", лауреат World Press Photo-2016 в номинации "Спортивные истории", победитель, призер и член жюри различных международных и российских фотоконкурсов Владимир Песня. Он поделится опытом на тему "Как правильно делать новостное фото: секреты и лучшие ракурсы".
Владимир Песня расскажет, почему работа фотокорреспондента в условиях современного мира становится все сложнее, как делать качественные фотографии и оставаться конкурентоспособным. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 21:25
Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников представил книгу "Черные дни"
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Sputnik открыл представительство в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 20:03
Sputnik открыл представительство в Анкаре
 
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