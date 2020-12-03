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Путин призвал к осторожности спортсмена, взошедшего на Эльбрус на руках

Путин призвал к осторожности спортсмена, взошедшего на Эльбрус на руках

Президент России Владимир Путин пообещал молодому человеку из Уфы, который в 2015 году при обрушении казармы в Омске потерял обе ноги, а сейчас занимается... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:18

2020-12-03T17:18

2020-12-03T17:18

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эльбрус

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал молодому человеку из Уфы, который в 2015 году при обрушении казармы в Омске потерял обе ноги, а сейчас занимается альпинизмом, проверить доступность спортивной и туристической инфраструктуры для инвалидов.В четверг Путин проводит в формате видеоконференции встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой молодой человек, пострадавший при обрушении казармы в Омске, познакомил президента со своей семьей и рассказал, что после трагедии "не было времени на жалость к себе и недовольства": он женился, завел детей и ведет активный образ жизни – прыгает с парашютом, а полгода назад увлекся горным альпинизмом и уже покорил Эльбрус. Теперь в его планах подняться на высоту более 8 тысяч метров – на одну из гор в Гималаях."Занятия спортом – это наилучшая реабилитация для людей с ограничениями здоровья и еще одна возможность для их реализации. По этому поводу я хочу попросить вас, Владимир Владимирович, поддержать разработку специальной программы по доступности спортивной и туристической инфраструктуры для людей с ограничениями здоровья", - обратился он к президенту."Это должно быть точно совершенно у нас включено в соответствующие программы по развитию туризма. Безбарьерная среда там как принцип организации работы присутствует, но мы еще раз к этому вернемся и посмотрим, что там происходит. Если там чего-то недостает, мы обязательно на это отреагируем, даже не сомневайтесь", - заверил Путин.Также молодой человек считает, что нужно организовывать видеосъемку таких восхождений и показывать по федеральным каналам. На его взгляд, это послужит вдохновением для людей с ограниченными возможностями здоровья.Путин выслушал, уточнил мнение его жены, не против ли она прыжков супруга с парашютом, а затем посоветовал уже никуда не лезть и уделять время семье. "Рустам, хватит уже, попрыгал, достаточно. Вон какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми", - сказал глава государства."Что касается съемочной группы при восхождении, то мы это сделаем обязательно, я переговорю с коллегами с федеральных каналов. Это действительно очень достойная будет история, которая вызовет, безусловно, интерес у широкой публики на любом из федеральных каналов, это точно. Хочу пожелать вам успехов. Будьте аккуратным и осторожным", - сказал глава государства.В июле 2015 года в Омске произошло частичное обрушение казармы, в результате погибли 24 военнослужащих по призыву, 21 получил травмы различной степени тяжести.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Ну хватит уже” – Путин призвал к осторожности спортсмена, совершившего на одних руках восхождение на Эльбрус Президент Владимир Путин посоветовал спортсмену-паралимпийцу, впервые в истории совершившему восхождение на Эльбрус на одних руках, быть осторожнее, беречь себя и позаботиться о дочках. 2020-12-03T17:18 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, эльбрус, владимир путин, общество