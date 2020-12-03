Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/sportsmen-1587546895.html
Путин призвал к осторожности спортсмена, взошедшего на Эльбрус на руках
Путин призвал к осторожности спортсмена, взошедшего на Эльбрус на руках
Президент России Владимир Путин пообещал молодому человеку из Уфы, который в 2015 году при обрушении казармы в Омске потерял обе ноги, а сейчас занимается... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:18
2020-12-03T17:18
россия
эльбрус
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587544343_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ab08d31a1fd423162826d90e88bae7a1.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал молодому человеку из Уфы, который в 2015 году при обрушении казармы в Омске потерял обе ноги, а сейчас занимается альпинизмом, проверить доступность спортивной и туристической инфраструктуры для инвалидов.В четверг Путин проводит в формате видеоконференции встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой молодой человек, пострадавший при обрушении казармы в Омске, познакомил президента со своей семьей и рассказал, что после трагедии "не было времени на жалость к себе и недовольства": он женился, завел детей и ведет активный образ жизни – прыгает с парашютом, а полгода назад увлекся горным альпинизмом и уже покорил Эльбрус. Теперь в его планах подняться на высоту более 8 тысяч метров – на одну из гор в Гималаях."Занятия спортом – это наилучшая реабилитация для людей с ограничениями здоровья и еще одна возможность для их реализации. По этому поводу я хочу попросить вас, Владимир Владимирович, поддержать разработку специальной программы по доступности спортивной и туристической инфраструктуры для людей с ограничениями здоровья", - обратился он к президенту."Это должно быть точно совершенно у нас включено в соответствующие программы по развитию туризма. Безбарьерная среда там как принцип организации работы присутствует, но мы еще раз к этому вернемся и посмотрим, что там происходит. Если там чего-то недостает, мы обязательно на это отреагируем, даже не сомневайтесь", - заверил Путин.Также молодой человек считает, что нужно организовывать видеосъемку таких восхождений и показывать по федеральным каналам. На его взгляд, это послужит вдохновением для людей с ограниченными возможностями здоровья.Путин выслушал, уточнил мнение его жены, не против ли она прыжков супруга с парашютом, а затем посоветовал уже никуда не лезть и уделять время семье. "Рустам, хватит уже, попрыгал, достаточно. Вон какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми", - сказал глава государства."Что касается съемочной группы при восхождении, то мы это сделаем обязательно, я переговорю с коллегами с федеральных каналов. Это действительно очень достойная будет история, которая вызовет, безусловно, интерес у широкой публики на любом из федеральных каналов, это точно. Хочу пожелать вам успехов. Будьте аккуратным и осторожным", - сказал глава государства.В июле 2015 года в Омске произошло частичное обрушение казармы, в результате погибли 24 военнослужащих по призыву, 21 получил травмы различной степени тяжести.
https://ria.ru/20201203/rekomendatsii-1587531537.html
https://ria.ru/20200825/invalidy-1576251935.html
россия
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
“Ну хватит уже” – Путин призвал к осторожности спортсмена, совершившего на одних руках восхождение на Эльбрус
Президент Владимир Путин посоветовал спортсмену-паралимпийцу, впервые в истории совершившему восхождение на Эльбрус на одних руках, быть осторожнее, беречь себя и позаботиться о дочках.
2020-12-03T17:18
true
PT0M51S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587544343_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_5abd0253fb356b119be829070208f3db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эльбрус, владимир путин, общество

Путин призвал к осторожности спортсмена, взошедшего на Эльбрус на руках

17:18 03.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал молодому человеку из Уфы, который в 2015 году при обрушении казармы в Омске потерял обе ноги, а сейчас занимается альпинизмом, проверить доступность спортивной и туристической инфраструктуры для инвалидов.
В четверг Путин проводит в формате видеоконференции встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой молодой человек, пострадавший при обрушении казармы в Омске, познакомил президента со своей семьей и рассказал, что после трагедии "не было времени на жалость к себе и недовольства": он женился, завел детей и ведет активный образ жизни – прыгает с парашютом, а полгода назад увлекся горным альпинизмом и уже покорил Эльбрус. Теперь в его планах подняться на высоту более 8 тысяч метров – на одну из гор в Гималаях.
"Занятия спортом – это наилучшая реабилитация для людей с ограничениями здоровья и еще одна возможность для их реализации. По этому поводу я хочу попросить вас, Владимир Владимирович, поддержать разработку специальной программы по доступности спортивной и туристической инфраструктуры для людей с ограничениями здоровья", - обратился он к президенту.
"Это должно быть точно совершенно у нас включено в соответствующие программы по развитию туризма. Безбарьерная среда там как принцип организации работы присутствует, но мы еще раз к этому вернемся и посмотрим, что там происходит. Если там чего-то недостает, мы обязательно на это отреагируем, даже не сомневайтесь", - заверил Путин.
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 16:17Распространение нового коронавируса
В рекомендации по COVID-19 включат средства коммуникации с инвалидами
Также молодой человек считает, что нужно организовывать видеосъемку таких восхождений и показывать по федеральным каналам. На его взгляд, это послужит вдохновением для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Путин выслушал, уточнил мнение его жены, не против ли она прыжков супруга с парашютом, а затем посоветовал уже никуда не лезть и уделять время семье. "Рустам, хватит уже, попрыгал, достаточно. Вон какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми", - сказал глава государства.
"Что касается съемочной группы при восхождении, то мы это сделаем обязательно, я переговорю с коллегами с федеральных каналов. Это действительно очень достойная будет история, которая вызовет, безусловно, интерес у широкой публики на любом из федеральных каналов, это точно. Хочу пожелать вам успехов. Будьте аккуратным и осторожным", - сказал глава государства.
В июле 2015 года в Омске произошло частичное обрушение казармы, в результате погибли 24 военнослужащих по призыву, 21 получил травмы различной степени тяжести.
Молодые люди отдыхают в сквере - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00Хорошие новости
В России запущена социальная сеть для людей с ограниченными возможностями
 
РоссияЭльбрусВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:24Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
Лента новостейМолния