https://ria.ru/20201203/sportkompleks-1588485659.html

Новый спорткомплекс построят на Ставрополье к ЧЕ по мотоболу в 2023 году

Новый спорткомплекс построят на Ставрополье к ЧЕ по мотоболу в 2023 году

Новый спортивный комплекс построят в Ставропольском крае к чемпионату Европы по мотоболу в 2023 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:44

2020-12-03T20:44

2020-12-09T18:45

ставропольский край

строительство

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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Новый спортивный комплекс построят в Ставропольском крае к чемпионату Европы по мотоболу в 2023 году, сообщает правительство региона."В Ставропольском крае началась подготовка к Чемпионату Европы - 2023 года по мотоболу. К этому событию будет построен многофункциональный спортивный комплекс для мотоциклетных видов спорта в Ипатовском городском округе, где базируется одна из сильнейших команд страны - "Колос", - говорится в сообщении.По данным властей, создание мотодрома проводиться в рамках краевой адресной инвестиционной программы госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". "Объем финансирования только из краевого бюджета составит около 800 миллионов рублей. Уже в 2021 году на проектные работы будет выделено 35 миллионов рублей. Определен земельный участок под строительство мотодрома площадью более 570 тысяч квадратных метров", - добавлено в сообщении.

https://ria.ru/20200929/konkurs-1577968057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство