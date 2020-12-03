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Ставропольский край
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Новый спорткомплекс построят на Ставрополье к ЧЕ по мотоболу в 2023 году
Новый спорткомплекс построят на Ставрополье к ЧЕ по мотоболу в 2023 году
Новый спортивный комплекс построят в Ставропольском крае к чемпионату Европы по мотоболу в 2023 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:44
2020-12-09T18:45
ставропольский край
строительство
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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Новый спортивный комплекс построят в Ставропольском крае к чемпионату Европы по мотоболу в 2023 году, сообщает правительство региона."В Ставропольском крае началась подготовка к Чемпионату Европы - 2023 года по мотоболу. К этому событию будет построен многофункциональный спортивный комплекс для мотоциклетных видов спорта в Ипатовском городском округе, где базируется одна из сильнейших команд страны - "Колос", - говорится в сообщении.По данным властей, создание мотодрома проводиться в рамках краевой адресной инвестиционной программы госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". "Объем финансирования только из краевого бюджета составит около 800 миллионов рублей. Уже в 2021 году на проектные работы будет выделено 35 миллионов рублей. Определен земельный участок под строительство мотодрома площадью более 570 тысяч квадратных метров", - добавлено в сообщении.
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353
60
строительство

Новый спорткомплекс построят на Ставрополье к ЧЕ по мотоболу в 2023 году

20:44 03.12.2020 (обновлено: 18:45 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтроители
Строители - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Новый спортивный комплекс построят в Ставропольском крае к чемпионату Европы по мотоболу в 2023 году, сообщает правительство региона.
"В Ставропольском крае началась подготовка к Чемпионату Европы - 2023 года по мотоболу. К этому событию будет построен многофункциональный спортивный комплекс для мотоциклетных видов спорта в Ипатовском городском округе, где базируется одна из сильнейших команд страны - "Колос", - говорится в сообщении.
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По данным властей, создание мотодрома проводиться в рамках краевой адресной инвестиционной программы госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". "Объем финансирования только из краевого бюджета составит около 800 миллионов рублей. Уже в 2021 году на проектные работы будет выделено 35 миллионов рублей. Определен земельный участок под строительство мотодрома площадью более 570 тысяч квадратных метров", - добавлено в сообщении.
 
Ставропольский крайСтроительство
 
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