https://ria.ru/20201203/spam-zvonki-1587513070.html

В Kaspersky назвали долю спам-звонков на мобильники россиян

В Kaspersky назвали долю спам-звонков на мобильники россиян

Около 63% от всех входящих звонков россиянам за 2020 год с неизвестных номеров были спамом, доля звонков с подозрением на мошенничество - 5,9%, говорится в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:50

2020-12-03T14:50

2020-12-03T15:02

россия

сергей голованов

лаборатория касперского

технологии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 63% от всех входящих звонков россиянам за 2020 год с неизвестных номеров были спамом, доля звонков с подозрением на мошенничество - 5,9%, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского"."Заработать на пользователях злоумышленники активно пытались и с помощью телефонных звонков. Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество - 5,9%", - сообщается в исследовании.При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера, отмечают эксперты. Чаще всего мошенники указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц."В этом году количество звонков от злоумышленников продолжило расти. Это может быть связано с тем, что люди проводят все больше времени с телефоном под рукой и чаще берут трубку. Но при этом возможность принять взвешенное решение в разговоре у них есть не всегда. Часто злоумышленники использовали актуальную новостную повестку, чтобы вызвать доверие жертвы", - отметил ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

https://ria.ru/20201112/spam-1584254586.html

https://ria.ru/20201102/spam-1582660407.html

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россия, сергей голованов , лаборатория касперского, технологии