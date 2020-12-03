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Москва и Пекин продолжат сотрудничать в сферах технологий 5G и смарт-сити
Москва и Пекин продолжат сотрудничать в сферах технологий 5G и смарт-сити
Москва тесно сотрудничает с Пекином в вопросах создания технологий "умного города" (Smart City), а также технологий 5G, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:11
2020-12-03T17:11
москва
пекин
технологии
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Москва тесно сотрудничает с Пекином в вопросах создания технологий "умного города" (Smart City), а также технологий 5G, сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" начальник управления международных связей столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Вячеслав Мануйлов.Он выступил в ходе онлайн пресс-конференции "Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества"."Правительство Москвы плотно сотрудничает с Пекином в различных областях экономики, культуры, образования, развития и совершенствования городского транспорта, создания "смарт сити". Сейчас, в формате работы онлайн, мы больше концентрируемся на технологиях, особенно на технологиях связи. Ведь китайские производители занимают ведущее место в мире по технологиям 5G и wi-fi", - сказал Мануйлов.Он отметил, что, благодаря совместной работе с Пекином, Москва показывает серьезные результаты во внедрении цифровизации и технологий "умного города".Четверть века назад правительства Москвы и Пекина подписали соглашение об установлении партнёрских отношений. Документ стал прочным фундаментом в формировании комплексной и системной кооперации двух столиц. За последние 25 лет на регулярной основе проводились межведомственные встречи, культурно-гуманитарные мероприятия, Дни Москвы в Пекине и ответные Дни Пекина в Москве.В этот юбилейный год в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины установления партнерства, 7 декабря мэрами двух столиц будет подписана новая программа сотрудничества на 2021-2023 годы. На площадке фонда "Московский инновационный кластер" 8 декабря состоится онлайн-форум, на котором соберутся представители столичных ведомств, научных парков и деловых кругов. В пекинском концертном зале "Чжуншань" Пекинский симфонический оркестр исполнит произведения выдающихся российских композиторов, а из московского концертного зала "Зарядье" прозвучат знаменитые китайские композиции в исполнении Камерного оркестра Большого театра и Национального академического оркестра народных инструментов имени Н.П. Осипова.Мануйлов отметил, что для того, чтобы "не сдавать темпы сотрудничества в год пандемии все активности перешли в формат онлайн встреч и переговоров", выразив уверенность, что дружеские связи между Пекином и Москвой будут только крепнуть.
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60
москва, пекин, технологии

Москва и Пекин продолжат сотрудничать в сферах технологий 5G и смарт-сити

17:11 03.12.2020
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosСотовая связь поколения 5G
Сотовая связь поколения 5G - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Москва тесно сотрудничает с Пекином в вопросах создания технологий "умного города" (Smart City), а также технологий 5G, сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" начальник управления международных связей столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Вячеслав Мануйлов.
Он выступил в ходе онлайн пресс-конференции "Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества".
"Правительство Москвы плотно сотрудничает с Пекином в различных областях экономики, культуры, образования, развития и совершенствования городского транспорта, создания "смарт сити". Сейчас, в формате работы онлайн, мы больше концентрируемся на технологиях, особенно на технологиях связи. Ведь китайские производители занимают ведущее место в мире по технологиям 5G и wi-fi", - сказал Мануйлов.
Он отметил, что, благодаря совместной работе с Пекином, Москва показывает серьезные результаты во внедрении цифровизации и технологий "умного города".
Четверть века назад правительства Москвы и Пекина подписали соглашение об установлении партнёрских отношений. Документ стал прочным фундаментом в формировании комплексной и системной кооперации двух столиц. За последние 25 лет на регулярной основе проводились межведомственные встречи, культурно-гуманитарные мероприятия, Дни Москвы в Пекине и ответные Дни Пекина в Москве.
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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В этот юбилейный год в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины установления партнерства, 7 декабря мэрами двух столиц будет подписана новая программа сотрудничества на 2021-2023 годы. На площадке фонда "Московский инновационный кластер" 8 декабря состоится онлайн-форум, на котором соберутся представители столичных ведомств, научных парков и деловых кругов. В пекинском концертном зале "Чжуншань" Пекинский симфонический оркестр исполнит произведения выдающихся российских композиторов, а из московского концертного зала "Зарядье" прозвучат знаменитые китайские композиции в исполнении Камерного оркестра Большого театра и Национального академического оркестра народных инструментов имени Н.П. Осипова.
Мануйлов отметил, что для того, чтобы "не сдавать темпы сотрудничества в год пандемии все активности перешли в формат онлайн встреч и переговоров", выразив уверенность, что дружеские связи между Пекином и Москвой будут только крепнуть.
 
МоскваПекинТехнологии
 
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