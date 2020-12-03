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День неизвестного солдата в России
День неизвестного солдата в России
День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1-1... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:14
2020-12-03T00:14
справки
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День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти, – такую идею они выдвинули в ходе встречи с руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым, состоявшейся в сентябре 2014 года. Иванов поддержал это предложение. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.Братская могила, откуда были перенесены останки неизвестного солдата, располагается на месте, где зимой 1941 года проходила линия обороны Москвы. Здесь воинскими частями 16 армии велись активные боевые действия по защите столицы. На этом рубеже были произнесены слова: "Отступать некуда, за нами Москва".На месте захоронения праха у Кремлевской стены 8 мая 1967 года открыли мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". В центре мемориала находится надгробная площадка из красного гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит Вечный огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".На территории бывшего Советского Союза, в том числе и на Дальнем Востоке, а также в Восточной Европе находятся десятки могил погибших неизвестных героев. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены. День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести около двух миллионов советских и российских граждан. Министерство обороны РФ на постоянной основе проводит мероприятия по поиску и установлению военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Эта работа ведется в ходе поисковых экспедиций, кропотливого изучения архивных документов и обеспечения открытого доступа к архивным документам, в том числе и на электронных ресурсах. В результате проведенных мероприятий были установлены судьбы около 800 тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести. Каждый год десятки тысяч людей благодаря помощи созданного при участии Минобороны России электронного ресурса "Обобщенный банк данных (ОБД) "Мемориал" находят информацию о родных и близких, связь с которыми оборвалась в годы Великой Отечественной войны. Работа по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества в ходе поисковых экспедиций и исследования архивных документов будет продолжена министерством обороны РФ и дальше.Впервые День неизвестного солдата отмечался в России 3 декабря 2014 года. Памятные мероприятия прошли не только у мемориала "Могила Неизвестного солдата", но и на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, а также во всех частях и соединениях Вооруженных Сил РФ. С тех пор в День неизвестного солдата по всей стране проходят торжественные акции и вахты памяти при участии как ветеранских организаций, так и инициативной молодежи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

День неизвестного солдата в России

00:14 03.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти, – такую идею они выдвинули в ходе встречи с руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым, состоявшейся в сентябре 2014 года. Иванов поддержал это предложение.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.
Братская могила, откуда были перенесены останки неизвестного солдата, располагается на месте, где зимой 1941 года проходила линия обороны Москвы. Здесь воинскими частями 16 армии велись активные боевые действия по защите столицы. На этом рубеже были произнесены слова: "Отступать некуда, за нами Москва".
На месте захоронения праха у Кремлевской стены 8 мая 1967 года открыли мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". В центре мемориала находится надгробная площадка из красного гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит Вечный огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".
На территории бывшего Советского Союза, в том числе и на Дальнем Востоке, а также в Восточной Европе находятся десятки могил погибших неизвестных героев. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.
День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести около двух миллионов советских и российских граждан.
Министерство обороны РФ на постоянной основе проводит мероприятия по поиску и установлению военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Эта работа ведется в ходе поисковых экспедиций, кропотливого изучения архивных документов и обеспечения открытого доступа к архивным документам, в том числе и на электронных ресурсах. В результате проведенных мероприятий были установлены судьбы около 800 тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.
Каждый год десятки тысяч людей благодаря помощи созданного при участии Минобороны России электронного ресурса "Обобщенный банк данных (ОБД) "Мемориал" находят информацию о родных и близких, связь с которыми оборвалась в годы Великой Отечественной войны.
Работа по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества в ходе поисковых экспедиций и исследования архивных документов будет продолжена министерством обороны РФ и дальше.
Впервые День неизвестного солдата отмечался в России 3 декабря 2014 года. Памятные мероприятия прошли не только у мемориала "Могила Неизвестного солдата", но и на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, а также во всех частях и соединениях Вооруженных Сил РФ. С тех пор в День неизвестного солдата по всей стране проходят торжественные акции и вахты памяти при участии как ветеранских организаций, так и инициативной молодежи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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