https://ria.ru/20201203/sobyanin-1587450950.html

Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью

Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью

Российский топливный союз (РТС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на АЗС в ночное время. Соответствующее письмо... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:01

2020-12-03T09:01

2020-12-03T09:01

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коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский топливный союз (РТС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на АЗС в ночное время. Соответствующее письмо президента РТС Евгения Аркуши есть в распоряжении РИА Новости.В ноябре Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений."Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 8.1 указа мэра № 107-УМ в части исключения из запрета на оказание услуг общественного питания в ночное время осуществление деятельности в области общественного питания на АЗС", - говорится в письме.Большинство АЗС продают не только топливо, но и продукты питания, а некоторые заправки также имеют зоны кафе, напоминает Аркуша в письме. Сейчас в Москве по меньшей мере 300 заправок имеют кафе.Согласно разъяснению Роспотребнадзора, АЗС не являются местом массового пребывания людей, так как в здании заправки не находятся одновременно более 50 человек, отмечается в письме. Кроме того, АЗС не проводят развлекательные мероприятия. С учетом этого топливный союз считает избыточным запрет на работу кафе на заправках в ночное время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/moskva-1587314966.html

https://ria.ru/20201202/distant-1587392680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество