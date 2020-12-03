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Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
Российский топливный союз (РТС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на АЗС в ночное время. Соответствующее письмо... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:01
2020-12-03T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский топливный союз (РТС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на АЗС в ночное время. Соответствующее письмо президента РТС Евгения Аркуши есть в распоряжении РИА Новости.В ноябре Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений."Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 8.1 указа мэра № 107-УМ в части исключения из запрета на оказание услуг общественного питания в ночное время осуществление деятельности в области общественного питания на АЗС", - говорится в письме.Большинство АЗС продают не только топливо, но и продукты питания, а некоторые заправки также имеют зоны кафе, напоминает Аркуша в письме. Сейчас в Москве по меньшей мере 300 заправок имеют кафе.Согласно разъяснению Роспотребнадзора, АЗС не являются местом массового пребывания людей, так как в здании заправки не находятся одновременно более 50 человек, отмечается в письме. Кроме того, АЗС не проводят развлекательные мероприятия. С учетом этого топливный союз считает избыточным запрет на работу кафе на заправках в ночное время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/moskva-1587314966.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью

09:01 03.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский топливный союз (РТС) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на АЗС в ночное время. Соответствующее письмо президента РТС Евгения Аркуши есть в распоряжении РИА Новости.
В ноябре Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября и до 15 января после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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"Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 8.1 указа мэра № 107-УМ в части исключения из запрета на оказание услуг общественного питания в ночное время осуществление деятельности в области общественного питания на АЗС", - говорится в письме.
Большинство АЗС продают не только топливо, но и продукты питания, а некоторые заправки также имеют зоны кафе, напоминает Аркуша в письме. Сейчас в Москве по меньшей мере 300 заправок имеют кафе.
Согласно разъяснению Роспотребнадзора, АЗС не являются местом массового пребывания людей, так как в здании заправки не находятся одновременно более 50 человек, отмечается в письме. Кроме того, АЗС не проводят развлекательные мероприятия. С учетом этого топливный союз считает избыточным запрет на работу кафе на заправках в ночное время.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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