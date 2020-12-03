https://ria.ru/20201203/snv-3-1587437130.html
Антонов заявил о готовности Москвы вести переговоры о продлении СНВ-3
Антонов заявил о готовности Москвы вести переговоры о продлении СНВ-3
Время на продление СНВ-3 с США остается, Москва готова к переговорам, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:49
2020-12-03T01:49
2020-12-03T01:49
россия
договор снв-3
анатолий антонов
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Время на продление СНВ-3 с США остается, Москва готова к переговорам, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов."У нас есть время", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции.По его словам, соответствующая договоренность может быть быстро достигнута. Антонов выразил готовность к переговорам в любое время, если последует соответствующее приглашение Белого дома или госдепа.Посол отметил, что Россия находится в плотном контакте со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, и добавил, что надеется на продолжение диалога и в будущем.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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россия, договор снв-3, анатолий антонов, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости.
Время на продление СНВ-3 с США
остается, Москва готова к переговорам, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов
.
"У нас есть время", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции.
По его словам, соответствующая договоренность может быть быстро достигнута. Антонов выразил готовность к переговорам в любое время, если последует соответствующее приглашение Белого дома или госдепа.
Посол отметил, что Россия находится в плотном контакте со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли
, и добавил, что надеется на продолжение диалога и в будущем.
"Мы исходили из того, что в рамках будущих переговоров, которые последуют после продления ДСНВ, у нас будет возможность договориться относительно ПРО, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, систем глобального удара, гиперзвуковых средств доставки, перспективного космического оружия и других аспектов, вызывающих серьезную озабоченность с точки зрения обеспечения национальной безопасности России", - сказал Антонов.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.