https://ria.ru/20201203/snegokhod-1587508025.html
В Нижегородской области два человека провалились на снегоходе под лед
В Нижегородской области два человека провалились на снегоходе под лед
Снегоход с двумя людьми в четверг провалился под лед реки Волги в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:24
2020-12-03T14:24
2020-12-03T14:24
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Снегоход с двумя людьми в четверг провалился под лед реки Волги в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС."В четверг в 13.16 … от очевидца поступило сообщение о провале под лед снегохода с двумя пассажирами в районе поселка Память парижской коммуны. На место выехали спасатели. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в релизе.Судьба двух людей пока неясна.
https://ria.ru/20201121/led-1585672097.html
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нижегородская область, происшествия