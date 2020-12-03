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В Нижегородской области два человека провалились на снегоходе под лед
В Нижегородской области два человека провалились на снегоходе под лед
Снегоход с двумя людьми в четверг провалился под лед реки Волги в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:24
2020-12-03T14:24
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Снегоход с двумя людьми в четверг провалился под лед реки Волги в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС."В четверг в 13.16 … от очевидца поступило сообщение о провале под лед снегохода с двумя пассажирами в районе поселка Память парижской коммуны. На место выехали спасатели. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в релизе.Судьба двух людей пока неясна.
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нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области два человека провалились на снегоходе под лед

14:24 03.12.2020
 
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Снегоход с двумя людьми в четверг провалился под лед реки Волги в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.
"В четверг в 13.16 … от очевидца поступило сообщение о провале под лед снегохода с двумя пассажирами в районе поселка Память парижской коммуны. На место выехали спасатели. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в релизе.
Судьба двух людей пока неясна.
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