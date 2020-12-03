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Норильск в снежном плену
Норильск в снежном плену
Норильск замело снегом, за последние дни его выпало столько, что город превратился в огромный сугроб. Впечатляющие зимние кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.12.2020
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Норильск замело снегом, за последние дни его выпало столько, что город превратился в огромный сугроб. Впечатляющие зимние кадры — в фотоленте Ria.ru.
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погода, норильск, фото, фото

Норильск в снежном плену

19:02 03.12.2020
 
Читать ria.ru в
Норильск замело снегом, за последние дни его выпало столько, что город превратился в огромный сугроб. Впечатляющие зимние кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Сильный снегопад с порывистым ветром не прекращается в Норильске почти неделю.

Молодые люди с помощью троса вытаскивают автомобиль, застрявший в сугробе во время снегопада в Норильске
1 из 12

Сильный снегопад с порывистым ветром не прекращается в Норильске почти неделю.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

А за месяц в регионе выпала двойная норма осадков.

Дети играют в сугробе во дворе жилого дома в Норильске
2 из 12

А за месяц в регионе выпала двойная норма осадков.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Горожане делятся в соцсетях фотографиями огромных сугробов.

Снегопад в Норильске
3 из 12

Горожане делятся в соцсетях фотографиями огромных сугробов.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Легковые машины и небольшие грузовики замело по крышу.

Молодой человек во время снегопада расчищает снег у входа в магазин на одной из улиц в Норильске
4 из 12

Легковые машины и небольшие грузовики замело по крышу.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Норильчанам приходится откапывать свои автомобили.

Снегопад в Норильске
5 из 12

Норильчанам приходится откапывать свои автомобили.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Из-за штормового предупреждения автотрассу Норильск — Алыкель — Дудинка в ноябре и в первый день декабря перекрывали девять раз.

Девушка во время снегопада на одной из улиц в Норильске
6 из 12

Из-за штормового предупреждения автотрассу Норильск — Алыкель — Дудинка в ноябре и в первый день декабря перекрывали девять раз.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Дорога до аэропорта еще в среду была закрыта для всех видов транспорта.

Молодой человек во время снегопада на одной из улиц в Норильске
7 из 12

Дорога до аэропорта еще в среду была закрыта для всех видов транспорта.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Детям, которые учатся во вторую смену, разрешили не ходить в школу.

Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске
8 из 12

Детям, которые учатся во вторую смену, разрешили не ходить в школу.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Мужчина расчищает снег во время снегопада во дворе жилого дома в Норильске
9 из 12

Спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Снегоуборочная техника не останавливается круглые сутки.

Снегоуборочная техника во дворе жилого дома в Норильске
10 из 12

Снегоуборочная техника не останавливается круглые сутки.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

С улиц вывезли сотни тонн снега.

Мужчина во время снегопада на одной из улиц в Норильске
11 из 12

С улиц вывезли сотни тонн снега.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Снегопад в Норильске.

Собака во время снегопада на одной из улиц в Норильске
12 из 12

Снегопад в Норильске.

© РИА Новости / Николай Щипко
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