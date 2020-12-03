https://ria.ru/20201203/sneg-1587556154.html

Норильск в снежном плену

Норильск в снежном плену

Норильск замело снегом, за последние дни его выпало столько, что город превратился в огромный сугроб. Впечатляющие зимние кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:02

2020-12-03T19:02

2020-12-03T19:02

погода

норильск

фото

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Норильск замело снегом, за последние дни его выпало столько, что город превратился в огромный сугроб. Впечатляющие зимние кадры — в фотоленте Ria.ru.

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, норильск, фото, фото