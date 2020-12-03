Норильск в снежном плену
Сильный снегопад с порывистым ветром не прекращается в Норильске почти неделю.
Сильный снегопад с порывистым ветром не прекращается в Норильске почти неделю.
А за месяц в регионе выпала двойная норма осадков.
А за месяц в регионе выпала двойная норма осадков.
Горожане делятся в соцсетях фотографиями огромных сугробов.
Горожане делятся в соцсетях фотографиями огромных сугробов.
Легковые машины и небольшие грузовики замело по крышу.
Легковые машины и небольшие грузовики замело по крышу.
Норильчанам приходится откапывать свои автомобили.
Норильчанам приходится откапывать свои автомобили.
Из-за штормового предупреждения автотрассу Норильск — Алыкель — Дудинка в ноябре и в первый день декабря перекрывали девять раз.
Из-за штормового предупреждения автотрассу Норильск — Алыкель — Дудинка в ноябре и в первый день декабря перекрывали девять раз.
Дорога до аэропорта еще в среду была закрыта для всех видов транспорта.
Дорога до аэропорта еще в среду была закрыта для всех видов транспорта.
Детям, которые учатся во вторую смену, разрешили не ходить в школу.
Детям, которые учатся во вторую смену, разрешили не ходить в школу.
Спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.
Спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.
Снегоуборочная техника не останавливается круглые сутки.
Снегоуборочная техника не останавливается круглые сутки.
С улиц вывезли сотни тонн снега.
Снегопад в Норильске.