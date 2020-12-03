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Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62
Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 62, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:09
2020-12-03T09:09
2020-12-03T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 62, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Второго декабря сообщалось о 49 школах, ушедших на карантин."Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,16% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91% от общего количества, следует из данных министерства.За 1 декабря ушли на карантин 15 школ, вышли с карантина две.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 62, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ"
.
Второго декабря сообщалось о 49 школах, ушедших на карантин.
"Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,16% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91% от общего количества, следует из данных министерства.
За 1 декабря ушли на карантин 15 школ, вышли с карантина две.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.