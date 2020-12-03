https://ria.ru/20201203/sfu-1586662617.html

Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов

Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов

Зимовье жителей тайги начала нашей эры, богатое бытовыми и производственными предметами, исследовали археологи Сибирского федерального университета (СФУ). По их РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:00

2020-12-03T03:00

2020-12-03T03:00

риа наука

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навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

тайга

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зимовье жителей тайги начала нашей эры, богатое бытовыми и производственными предметами, исследовали археологи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, им удалось установить ряд фактов, которые позволят лучше представить себе образ жизни древних охотников и рыболовов среднесибирской тайги. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Реконструировать образ жизни таежных жителей периода начала нашей эры позволили находки, сделанные в селище Шилка-13, расположенном в Казачинском районе Красноярского края, в южно-таежной подзоне Средней Сибири, в среднем течении Енисея.В ходе работ археологи раскопали три однотипных жилища: по контуру небольшого углубления в земле возводился каркас, который перекрывался жердями и, по предположениям ученых, сверху закрывался кусками дерна с землей. Центром таких строений был очаг, располагавшийся так, чтобы с любой стороны к нему было легко подойти. По предположению ученых СФУ, вход в жилище находился с противоположной стороны от реки, а спальная зона — напротив входа, за очагом.Ученые сопоставили характер найденных ими предметов быта с данными анализа костных останков животных, обнаруженных на территории раскопок. В результате археологи СФУ предположили, что селище было сезонным и строилось специально для зимовки в тайге. По-видимому, важным занятием обитателей селища были отлов соболей и бобров, представлявших большую промысловую и питательную ценность.Одним из главных видов производственной деятельности древних поселенцев была обработка шкур , уверены археологи. На это указывают многочисленные скребки для отделения от шкуры подкожного жира и мышц — обломки керамических черепков с одним сточенным краем, обнаруженные внутри жилых помещений. На площадке у входа исследователи нашли множество других предметов, которые, по-видимому, являются бытовым мусором древней эпохи.Средний Енисей был зоной переплетений культур, что проявлялось в быту: ученые обнаружили на полочке одного из жилищ бронзовый нож с ажурной рукоятью, которую венчает пара стилизованных грифонов. Такие изделия попадали в тайгу из более южных регионов, считают исследователи."Кроме прочего, наши находки показали и существование своеобразной таежной металлургии: анализ состава найденных образцов бронзы показал, что они образовались при переплавке готовых изделий. Плавили бронзовый лом в специальных глиняных чашках, которые называются льячками. Обломок такой льячки обнаружен нами на площадке рядом с одним из жилищ", — сообщила Ксения Бирюлева.Проведенные исследования дали историкам много новой информации об образе жизни и способах деятельности древних таежных охотников и рыболовов и помогли поставить ряд новых вопросов, требующих дальнейших археологических изысканий.

https://ria.ru/20170902/1501627572.html

https://ria.ru/20200827/sfu-1576326197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, тайга