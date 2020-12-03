https://ria.ru/20201203/sfu-1586662617.html
Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов
Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов
Зимовье жителей тайги начала нашей эры, богатое бытовыми и производственными предметами, исследовали археологи Сибирского федерального университета (СФУ). По их РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:00
2020-12-03T03:00
2020-12-03T03:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
тайга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586660266_0:0:3080:1733_1400x0_80_0_0_1a1591892f842b25dba651a68183b5ca.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зимовье жителей тайги начала нашей эры, богатое бытовыми и производственными предметами, исследовали археологи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, им удалось установить ряд фактов, которые позволят лучше представить себе образ жизни древних охотников и рыболовов среднесибирской тайги. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Реконструировать образ жизни таежных жителей периода начала нашей эры позволили находки, сделанные в селище Шилка-13, расположенном в Казачинском районе Красноярского края, в южно-таежной подзоне Средней Сибири, в среднем течении Енисея.В ходе работ археологи раскопали три однотипных жилища: по контуру небольшого углубления в земле возводился каркас, который перекрывался жердями и, по предположениям ученых, сверху закрывался кусками дерна с землей. Центром таких строений был очаг, располагавшийся так, чтобы с любой стороны к нему было легко подойти. По предположению ученых СФУ, вход в жилище находился с противоположной стороны от реки, а спальная зона — напротив входа, за очагом.Ученые сопоставили характер найденных ими предметов быта с данными анализа костных останков животных, обнаруженных на территории раскопок. В результате археологи СФУ предположили, что селище было сезонным и строилось специально для зимовки в тайге. По-видимому, важным занятием обитателей селища были отлов соболей и бобров, представлявших большую промысловую и питательную ценность.Одним из главных видов производственной деятельности древних поселенцев была обработка шкур , уверены археологи. На это указывают многочисленные скребки для отделения от шкуры подкожного жира и мышц — обломки керамических черепков с одним сточенным краем, обнаруженные внутри жилых помещений. На площадке у входа исследователи нашли множество других предметов, которые, по-видимому, являются бытовым мусором древней эпохи.Средний Енисей был зоной переплетений культур, что проявлялось в быту: ученые обнаружили на полочке одного из жилищ бронзовый нож с ажурной рукоятью, которую венчает пара стилизованных грифонов. Такие изделия попадали в тайгу из более южных регионов, считают исследователи."Кроме прочего, наши находки показали и существование своеобразной таежной металлургии: анализ состава найденных образцов бронзы показал, что они образовались при переплавке готовых изделий. Плавили бронзовый лом в специальных глиняных чашках, которые называются льячками. Обломок такой льячки обнаружен нами на площадке рядом с одним из жилищ", — сообщила Ксения Бирюлева.Проведенные исследования дали историкам много новой информации об образе жизни и способах деятельности древних таежных охотников и рыболовов и помогли поставить ряд новых вопросов, требующих дальнейших археологических изысканий.
https://ria.ru/20170902/1501627572.html
https://ria.ru/20200827/sfu-1576326197.html
тайга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586660266_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_b585d45ee017bbbbfab196165ca3a6f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, тайга
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зимовье жителей тайги начала нашей эры, богатое бытовыми и производственными предметами, исследовали археологи Сибирского федерального университета (СФУ). По их словам, им удалось установить ряд фактов, которые позволят лучше представить себе образ жизни древних охотников и рыболовов среднесибирской тайги. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Реконструировать образ жизни таежных жителей периода начала нашей эры позволили находки, сделанные в селище Шилка-13, расположенном в Казачинском районе Красноярского края, в южно-таежной подзоне Средней Сибири, в среднем течении Енисея.
"Рубеж эр — это время владычества хунну на просторах евразийских степей. В эту эпоху меняется расклад сил, и группы населения, не способные дать отпор миграционным волнам, вынуждены были уходить на периферию, в нашем случае — в тайгу, что отражается на изменениях материальной культуры. Скорее всего, жители этого селища – это автохтонное население, столкнувшееся с мигрантами на рубеже эр. Их взаимодействие друг с другом – одна из актуальных тем исследований", — рассказала старший научный сотрудник Лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Ксения Бирюлева.
В ходе работ археологи раскопали три однотипных жилища: по контуру небольшого углубления в земле возводился каркас, который перекрывался жердями и, по предположениям ученых, сверху закрывался кусками дерна с землей. Центром таких строений был очаг, располагавшийся так, чтобы с любой стороны к нему было легко подойти. По предположению ученых СФУ, вход в жилище находился с противоположной стороны от реки, а спальная зона — напротив входа, за очагом.
Ученые сопоставили характер найденных ими предметов быта с данными анализа костных останков животных, обнаруженных на территории раскопок. В результате археологи СФУ предположили, что селище было сезонным и строилось специально для зимовки в тайге. По-видимому, важным занятием обитателей селища были отлов соболей и бобров, представлявших большую промысловую и питательную ценность.
Одним из главных видов производственной деятельности древних поселенцев была обработка шкур , уверены археологи. На это указывают многочисленные скребки для отделения от шкуры подкожного жира и мышц — обломки керамических черепков с одним сточенным краем, обнаруженные внутри жилых помещений. На площадке у входа исследователи нашли множество других предметов, которые, по-видимому, являются бытовым мусором древней эпохи.
"Идентификация таких артефактов требует немалых усилий. Подчас понять, что мы имеем дело с орудием, а не с обычным камнем, возможно только в лаборатории, под микроскопом исследуя микроследы на поверхности. Поэтому мы стараемся собирать во время раскопок все камни, чтобы не упустить крупицы информации о хозяйственной жизни древних общин", — объяснила Бирюлева.
Средний Енисей был зоной переплетений культур, что проявлялось в быту: ученые обнаружили на полочке одного из жилищ бронзовый нож с ажурной рукоятью, которую венчает пара стилизованных грифонов. Такие изделия попадали в тайгу из более южных регионов, считают исследователи.
"Кроме прочего, наши находки показали и существование своеобразной таежной металлургии: анализ состава найденных образцов бронзы показал, что они образовались при переплавке готовых изделий. Плавили бронзовый лом в специальных глиняных чашках, которые называются льячками. Обломок такой льячки обнаружен нами на площадке рядом с одним из жилищ", — сообщила Ксения Бирюлева.
Проведенные исследования дали историкам много новой информации об образе жизни и способах деятельности древних таежных охотников и рыболовов и помогли поставить ряд новых вопросов, требующих дальнейших археологических изысканий.