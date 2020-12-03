https://ria.ru/20201203/samoizolyatsiya-1587504279.html

В Москве открылась онлайн выставка "Музей самоизоляции"

В Москве открылась онлайн выставка "Музей самоизоляции"

Музей Москвы и галерея "Триумф" открывают выставку "Музей самоизоляции" об истории пандемии в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:42

2020-12-03T16:42

2020-12-03T16:42

галерея "триумф"

выставки

культура

новости культуры

музеи

музей москвы

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" открывают выставку "Музей самоизоляции" об истории пандемии в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе.С 3 декабря до 15 января доступен для посещения сайт проекта, а с 15 января до 14 марта можно будет увидеть экспозицию в Музее Москвы на Зубовском бульваре. "С марта по июнь выходить из дома можно было только в некоторых случаях — например, для прогулки с собакой вокруг дома или похода в ближайший супермаркет. Закрылись музеи, кинотеатры, кафе, библиотеки, театры, торговые центры, университеты, школы и детские сады. Работа, учеба, развлечения — все оказалось сосредоточено в четырех стенах", — напоминают организаторы проекта.История "Музея самоизоляции" началась летом. В галерее "Триумф" 19 июня открылась групповая выставка о пандемии "Чрезвычайное положение", а 13 июля Музей Москвы запустил сбор предметов и историй о самоизоляции. Совместная выставка — попытка осмыслить весенний опыт и представить его в виде музейной экспозиции. "В проект вошли артефакты, созданные москвичами, и работы художников. Все они по-новому взглянули на дом, отношения в семье, работу и творчество. Графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники — все это стало частью выставки. Сбор свидетельств от горожан продолжается до сих пор на сайте "Музея изоляции", — говорится в сообщении пресс-службы.Экспозиция состоит из четырех разделов."Паника" охватывает первые месяцы самоизоляции. Главные темы этого раздела: дефицит продуктов, "обживание" дома и новые гигиенические практики. В центре экспозиции — реконструированное рабочее место современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию. Среди артефактов можно увидеть набор еды для многодетной семьи, сшитые вручную маски и иллюстрированные дневники самоизоляции. "Пик" посвящен мрачным и тяжелым аспектам пандемии. Предметы и произведения искусства в этом разделе расскажут истории врачей, курьеров и волонтеров, а также тех, кто потерял работу. "Плато" связан с превращением пандемии в рутину и постепенным отказом от жестких ограничений. В новых условиях оказались целые индустрии и институции — школы и университеты, рестораны и кафе, театры, музеи и кинотеатры. Их жизни и способам адаптации к новым условиям и посвящен этот раздел. Раздел "После" посвящен магическим способам обращения с угрозами пандемии, слухам и неопределенности. Специальное место отведено артфактам второй волны.Кураторы проекта: Марина Бобылева, Полина Жураковская, Наиль Фархатдинов.

https://ria.ru/20200619/1573063392.html

https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html

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галерея "триумф", выставки, новости культуры, музеи, музей москвы