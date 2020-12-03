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https://ria.ru/20201203/samoizolyatsiya-1587504279.html
В Москве открылась онлайн выставка "Музей самоизоляции"
В Москве открылась онлайн выставка "Музей самоизоляции"
Музей Москвы и галерея "Триумф" открывают выставку "Музей самоизоляции" об истории пандемии в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:42
2020-12-03T16:42
галерея "триумф"
выставки
культура
новости культуры
музеи
музей москвы
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" открывают выставку "Музей самоизоляции" об истории пандемии в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе.С 3 декабря до 15 января доступен для посещения сайт проекта, а с 15 января до 14 марта можно будет увидеть экспозицию в Музее Москвы на Зубовском бульваре. "С марта по июнь выходить из дома можно было только в некоторых случаях — например, для прогулки с собакой вокруг дома или похода в ближайший супермаркет. Закрылись музеи, кинотеатры, кафе, библиотеки, театры, торговые центры, университеты, школы и детские сады. Работа, учеба, развлечения — все оказалось сосредоточено в четырех стенах", — напоминают организаторы проекта.История "Музея самоизоляции" началась летом. В галерее "Триумф" 19 июня открылась групповая выставка о пандемии "Чрезвычайное положение", а 13 июля Музей Москвы запустил сбор предметов и историй о самоизоляции. Совместная выставка — попытка осмыслить весенний опыт и представить его в виде музейной экспозиции. "В проект вошли артефакты, созданные москвичами, и работы художников. Все они по-новому взглянули на дом, отношения в семье, работу и творчество. Графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники — все это стало частью выставки. Сбор свидетельств от горожан продолжается до сих пор на сайте "Музея изоляции", — говорится в сообщении пресс-службы.Экспозиция состоит из четырех разделов."Паника" охватывает первые месяцы самоизоляции. Главные темы этого раздела: дефицит продуктов, "обживание" дома и новые гигиенические практики. В центре экспозиции — реконструированное рабочее место современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию. Среди артефактов можно увидеть набор еды для многодетной семьи, сшитые вручную маски и иллюстрированные дневники самоизоляции. "Пик" посвящен мрачным и тяжелым аспектам пандемии. Предметы и произведения искусства в этом разделе расскажут истории врачей, курьеров и волонтеров, а также тех, кто потерял работу. "Плато" связан с превращением пандемии в рутину и постепенным отказом от жестких ограничений. В новых условиях оказались целые индустрии и институции — школы и университеты, рестораны и кафе, театры, музеи и кинотеатры. Их жизни и способам адаптации к новым условиям и посвящен этот раздел. Раздел "После" посвящен магическим способам обращения с угрозами пандемии, слухам и неопределенности. Специальное место отведено артфактам второй волны.Кураторы проекта: Марина Бобылева, Полина Жураковская, Наиль Фархатдинов.
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галерея "триумф", выставки, новости культуры, музеи, музей москвы

В Москве открылась онлайн выставка "Музей самоизоляции"

16:42 03.12.2020
 
© Предоставлено Музеем Москвы Постер к выставке "Музей самоизоляции" Музея Москвы и Галереи "Триумф"
 Постер к выставке Музей самоизоляции Музея Москвы и Галереи Триумф - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Предоставлено Музеем Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" открывают выставку "Музей самоизоляции" об истории пандемии в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
С 3 декабря до 15 января доступен для посещения сайт проекта, а с 15 января до 14 марта можно будет увидеть экспозицию в Музее Москвы на Зубовском бульваре.
"С марта по июнь выходить из дома можно было только в некоторых случаях — например, для прогулки с собакой вокруг дома или похода в ближайший супермаркет. Закрылись музеи, кинотеатры, кафе, библиотеки, театры, торговые центры, университеты, школы и детские сады. Работа, учеба, развлечения — все оказалось сосредоточено в четырех стенах", — напоминают организаторы проекта.
История "Музея самоизоляции" началась летом. В галерее "Триумф" 19 июня открылась групповая выставка о пандемии "Чрезвычайное положение", а 13 июля Музей Москвы запустил сбор предметов и историй о самоизоляции.
Афиша выставки Чрезвычайное положение в галерее Триумф - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
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Совместная выставка — попытка осмыслить весенний опыт и представить его в виде музейной экспозиции.
"В проект вошли артефакты, созданные москвичами, и работы художников. Все они по-новому взглянули на дом, отношения в семье, работу и творчество. Графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники — все это стало частью выставки. Сбор свидетельств от горожан продолжается до сих пор на сайте "Музея изоляции", — говорится в сообщении пресс-службы.
Экспозиция состоит из четырех разделов.
"Паника" охватывает первые месяцы самоизоляции. Главные темы этого раздела: дефицит продуктов, "обживание" дома и новые гигиенические практики. В центре экспозиции — реконструированное рабочее место современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию. Среди артефактов можно увидеть набор еды для многодетной семьи, сшитые вручную маски и иллюстрированные дневники самоизоляции.
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы"Ф. В. Папс на карантине", Владислав Кручинский
Ф. В. Папс на карантине, Владислав Кручинский - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
"Ф. В. Папс на карантине", Владислав Кручинский
"Пик" посвящен мрачным и тяжелым аспектам пандемии. Предметы и произведения искусства в этом разделе расскажут истории врачей, курьеров и волонтеров, а также тех, кто потерял работу.
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы"Урок", Мария Сафронова
Урок, Мария Сафронова - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
"Урок", Мария Сафронова
"Плато" связан с превращением пандемии в рутину и постепенным отказом от жестких ограничений. В новых условиях оказались целые индустрии и институции — школы и университеты, рестораны и кафе, театры, музеи и кинотеатры. Их жизни и способам адаптации к новым условиям и посвящен этот раздел.
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы"Сигнальные ленты", Света Шуваева
Сигнальные ленты, Света Шуваева - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
"Сигнальные ленты", Света Шуваева
Раздел "После" посвящен магическим способам обращения с угрозами пандемии, слухам и неопределенности. Специальное место отведено артфактам второй волны.
Кураторы проекта: Марина Бобылева, Полина Жураковская, Наиль Фархатдинов.
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