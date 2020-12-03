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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201203/rubl-1587460463.html
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, корректируя существенный рост среды. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:21
2020-12-03T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, корректируя существенный рост среды.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск повышался на 19 копеек, до 75,26 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 91,22 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 78 копеек, до 75,07 рубля, евро - на 61 копейку, до 90,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Стоимость нефти снижается на 0,02%, до 48,24 доллара за баррель по марке Brent.
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россия, цены на нефть, экономика

Рубль снижается к доллару и евро

10:21 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, корректируя существенный рост среды.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск повышался на 19 копеек, до 75,26 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 91,22 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 78 копеек, до 75,07 рубля, евро - на 61 копейку, до 90,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти снижается на 0,02%, до 48,24 доллара за баррель по марке Brent.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 17:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьЭкономика
 
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