https://ria.ru/20201203/rubl-1587460463.html

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, корректируя существенный рост среды. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:21

2020-12-03T10:21

2020-12-03T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, корректируя существенный рост среды.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск повышался на 19 копеек, до 75,26 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 91,22 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 78 копеек, до 75,07 рубля, евро - на 61 копейку, до 90,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Стоимость нефти снижается на 0,02%, до 48,24 доллара за баррель по марке Brent.

https://ria.ru/20201202/neft-1587385290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, экономика