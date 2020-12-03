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Бирюков: в Москве отремонтировали пожарную часть, отвечающую за ВДНХ
Бирюков: в Москве отремонтировали пожарную часть, отвечающую за ВДНХ
В Москве завершен капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части №73, расположенной в Северо-Восточном округе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:18
2020-12-03T17:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве завершен капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части №73, расположенной в Северо-Восточном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, здания, в которых располагается пожарная часть, были построены в 1966 году. Вначале там была военная часть, а в 90-е годы помещения были переданы МЧС.Бирюков рассказал, что в рамках капремонта несущие стены зданий усилили, частично заменили перекрытия, привели в порядок крыши, отремонтировали фасады. В помещениях пожарной части модернизировали все инженерные сети, поменяли системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования.Для создания новой системы электроснабжения проложили 26 тысяч метров кабеля и еще 46,3 тысячи метров - для устройства слаботочных сетей, которые обеспечивают питание систем связи, обработки данных и пожарной безопасности.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе капремонта была проведена перепланировка помещений, чтобы обеспечить комфортные условия службы сотрудников.Территорию возле отремонтированных зданий благоустроили. Для поддержания физической формы сотрудников была оборудована новая спортивная площадка.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: в Москве отремонтировали пожарную часть, отвечающую за ВДНХ

17:18 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве завершен капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части №73, расположенной в Северо-Восточном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Эта часть - особая, она несет двойную нагрузку, так как в ее ведении не только вызовы с территории округа, но и обеспечение пожарной безопасности крупнейшего столичного объекта - ВДНХ, в том числе регулярное обследование павильонов выставки", — сообщил Бирюков.

По его словам, здания, в которых располагается пожарная часть, были построены в 1966 году. Вначале там была военная часть, а в 90-е годы помещения были переданы МЧС.

"Оба здания находились в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт в них не проводился около 30 лет. Крыша протекала, на стенах образовались трещины. Чтобы не переводить сотрудников во временные помещения, строительно-монтажные работы проводились поэтапно", — добавил заммэра.

Бирюков рассказал, что в рамках капремонта несущие стены зданий усилили, частично заменили перекрытия, привели в порядок крыши, отремонтировали фасады. В помещениях пожарной части модернизировали все инженерные сети, поменяли системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования.
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Для создания новой системы электроснабжения проложили 26 тысяч метров кабеля и еще 46,3 тысячи метров - для устройства слаботочных сетей, которые обеспечивают питание систем связи, обработки данных и пожарной безопасности.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе капремонта была проведена перепланировка помещений, чтобы обеспечить комфортные условия службы сотрудников.
"Проект разрабатывался совместно с представителями пожарно-спасательной части, их предложения были учтены и реализованы. Кроме служебных кабинетов и комнат для несения боевого дежурства и отдыха были оборудованы специальные помещения для просушки спецобмундирования", - добавил Бирюков.
Территорию возле отремонтированных зданий благоустроили. Для поддержания физической формы сотрудников была оборудована новая спортивная площадка.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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