https://ria.ru/20201203/remont-1587547363.html

Бирюков: в Москве отремонтировали пожарную часть, отвечающую за ВДНХ

Бирюков: в Москве отремонтировали пожарную часть, отвечающую за ВДНХ

В Москве завершен капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части №73, расположенной в Северо-Восточном округе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:18

2020-12-03T17:18

2020-12-03T17:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве завершен капитальный ремонт двух зданий пожарно-спасательной части №73, расположенной в Северо-Восточном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, здания, в которых располагается пожарная часть, были построены в 1966 году. Вначале там была военная часть, а в 90-е годы помещения были переданы МЧС.Бирюков рассказал, что в рамках капремонта несущие стены зданий усилили, частично заменили перекрытия, привели в порядок крыши, отремонтировали фасады. В помещениях пожарной части модернизировали все инженерные сети, поменяли системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования.Для создания новой системы электроснабжения проложили 26 тысяч метров кабеля и еще 46,3 тысячи метров - для устройства слаботочных сетей, которые обеспечивают питание систем связи, обработки данных и пожарной безопасности.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе капремонта была проведена перепланировка помещений, чтобы обеспечить комфортные условия службы сотрудников.Территорию возле отремонтированных зданий благоустроили. Для поддержания физической формы сотрудников была оборудована новая спортивная площадка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/zhkkh-1587529127.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва