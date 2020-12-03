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Механизм единой регсубсидии запускается в Подмосковье
Механизм единой регсубсидии запускается в Подмосковье
Механизм единой региональной субсидии запустят на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минивеста. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:49
2020-12-03T14:49
новости подмосковья
фонд развития промышленности
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Механизм единой региональной субсидии запустят на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минивеста.Ранее механизм предоставления единой государственной субсидии был апробирован в пилотном режиме и был реализован в 2016 году. Средства господдержки были предоставлены Республике Крым, Ставропольскому краю и Республике Удмуртия, где удалось привлечь более 7 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Возобновление данного механизма предусмотрено Стратегией пространственного развития Российской Федерации."В сегодняшних условиях потребность в мерах господдержки среди промышленных предприятий возросла. В этом году в Московской области было завершено более 300 инвестпроектов в самых разных отраслях экономики. Поэтому возможность возмещения затрат, связанных расширением мощностей, придаст дополнительный стимул для роста промышленности в регионе", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, бюджет Московской области получит дополнительную возможность возмещать часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение (например, подключение промпредприятий к электросетям - ред.), выплату 1-го взноса или аванса при заключении договора лизинга, приобретении нового оборудования, а также возможность докапитализировать региональный Фонд развития промышленности.
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фонд развития промышленности, московская область (подмосковье)

Механизм единой регсубсидии запускается в Подмосковье

14:49 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Механизм единой региональной субсидии запустят на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минивеста.
Ранее механизм предоставления единой государственной субсидии был апробирован в пилотном режиме и был реализован в 2016 году. Средства господдержки были предоставлены Республике Крым, Ставропольскому краю и Республике Удмуртия, где удалось привлечь более 7 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Возобновление данного механизма предусмотрено Стратегией пространственного развития Российской Федерации.
"В сегодняшних условиях потребность в мерах господдержки среди промышленных предприятий возросла. В этом году в Московской области было завершено более 300 инвестпроектов в самых разных отраслях экономики. Поэтому возможность возмещения затрат, связанных расширением мощностей, придаст дополнительный стимул для роста промышленности в регионе", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, бюджет Московской области получит дополнительную возможность возмещать часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение (например, подключение промпредприятий к электросетям - ред.), выплату 1-го взноса или аванса при заключении договора лизинга, приобретении нового оборудования, а также возможность докапитализировать региональный Фонд развития промышленности.
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