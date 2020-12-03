https://ria.ru/20201203/rebenok-1587502073.html

Живший в балашихинском лесу мальчик и его отец улетели в Узбекистан

Живший в балашихинском лесу мальчик и его отец улетели в Узбекистан

Живший в балашихинском лесу мальчик вместе с отцом улетели в Узбекистан накануне, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:00

2020-12-03T14:00

2020-12-03T14:00

ксения мишонова

средняя азия

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Живший в балашихинском лесу мальчик вместе с отцом улетели в Узбекистан накануне, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Позднее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что благодаря совместным усилиям властей региона и Узбекистана мальчик получил свидетельство о рождении и "обрёл отца". Добавляется, что ребенок около двух недель жил в самодельной постройке с 46-летним жителем Средней Азии, который предположительно является его отцом."История маленького Амалия, который жил в подмосковном лесу с отцом под Балашихой, подошла к концу. Вчера отец и сын улетели на родину, в Узбекистан, где Амаля уже ждёт бабушка", - написала Мишонова в своем Telegram-канале "Осторожно! Дети".Омбудсмен отметила, что в короткие сроки органы опеки, городской суд, ЗАГС, посольство Узбекистана проделали огромную совместную работу."Восстановление документов, подтверждение личности отца и родства, документы на выезд", - пояснила Мишонова.

https://ria.ru/20201118/balashikha-1585254022.html

https://ria.ru/20201102/rebenok-1582677059.html

средняя азия

балашиха

московская область (подмосковье)

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ксения мишонова, средняя азия, балашиха, московская область (подмосковье)