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Тюменская область выделит 3,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Тюменская область выделит 3,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Бюджет Тюменской области на 2021 год предусматривает выделение 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит переселить около... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:38
2020-12-03T13:38
2020-12-03T13:38
тюменская область
александр моор
жилье
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 3 дек — РИА Новости. Бюджет Тюменской области на 2021 год предусматривает выделение 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит переселить около 1154 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.Такие данные были приведены на заседании рабочей группы по вопросам переселения жителей Тюменской области из аварийного жилья, которое провел в режиме видео-конференц-связи губернатор Тюменской области Александр Моор.Как отмечалось на заседании, в 2019-2020 годах план по расселению аварийного жилья перевыполнен более чем в два раза: планировалось расселить 22720 квадратных метров жилья и 1250 человек, фактически расселено 47690 квадратных метров и 2870 человек."По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" план на 2020 год составляет 19,93 тысячи квадратных метров и 1090 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысячи квадратных метров и 1060 человек", - отметили в пресс-службе.На встрече с главой Тюменской области 1 декабря президент России Владимир Путин назвал среди проблем Тюменской области аварийное жилье, отметив, что здесь еще очень много нужно сделать.Глава региона доложил президенту, что проблема с аварийным жильем в Тюменской области будет решаться планомерно, в 2020 году регион опережает запланированные темпы расселения.
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александр моор, жилье, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 3 дек — РИА Новости.
Бюджет Тюменской области
на 2021 год предусматривает выделение 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит переселить около 1154 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Такие данные были приведены на заседании рабочей группы по вопросам переселения жителей Тюменской области из аварийного жилья, которое провел в режиме видео-конференц-связи губернатор Тюменской области Александр Моор
.
Как отмечалось на заседании, в 2019-2020 годах план по расселению аварийного жилья перевыполнен более чем в два раза: планировалось расселить 22720 квадратных метров жилья и 1250 человек, фактически расселено 47690 квадратных метров и 2870 человек.
"По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" план на 2020 год составляет 19,93 тысячи квадратных метров и 1090 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысячи квадратных метров и 1060 человек", - отметили в пресс-службе.
На встрече с главой Тюменской области 1 декабря президент России Владимир Путин назвал среди проблем Тюменской области аварийное жилье, отметив, что здесь еще очень много нужно сделать.
Глава региона доложил президенту, что проблема с аварийным жильем в Тюменской области будет решаться планомерно, в 2020 году регион опережает запланированные темпы расселения.