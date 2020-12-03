Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201203/rasselenie-1587498235.html
Тюменская область выделит 3,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Тюменская область выделит 3,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Бюджет Тюменской области на 2021 год предусматривает выделение 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит переселить около... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:38
2020-12-03T13:38
тюменская область
александр моор
жилье
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40864/89/408648963_0:256:3004:1946_1400x0_80_0_0_5e200cab1703e1e5eed539c6e3f97f4b.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 дек — РИА Новости. Бюджет Тюменской области на 2021 год предусматривает выделение 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит переселить около 1154 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.Такие данные были приведены на заседании рабочей группы по вопросам переселения жителей Тюменской области из аварийного жилья, которое провел в режиме видео-конференц-связи губернатор Тюменской области Александр Моор.Как отмечалось на заседании, в 2019-2020 годах план по расселению аварийного жилья перевыполнен более чем в два раза: планировалось расселить 22720 квадратных метров жилья и 1250 человек, фактически расселено 47690 квадратных метров и 2870 человек."По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" план на 2020 год составляет 19,93 тысячи квадратных метров и 1090 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысячи квадратных метров и 1060 человек", - отметили в пресс-службе.На встрече с главой Тюменской области 1 декабря президент России Владимир Путин назвал среди проблем Тюменской области аварийное жилье, отметив, что здесь еще очень много нужно сделать.Глава региона доложил президенту, что проблема с аварийным жильем в Тюменской области будет решаться планомерно, в 2020 году регион опережает запланированные темпы расселения.
https://ria.ru/20201111/rasselenie-1584129183.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40864/89/408648963_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9a0a54617a02b6a63c458cdf7a7f1246.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, жилье, тюменская область

Тюменская область выделит 3,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья

13:38 03.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАварийное жилье
Аварийное жилье - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 дек — РИА Новости. Бюджет Тюменской области на 2021 год предусматривает выделение 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит переселить около 1154 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Такие данные были приведены на заседании рабочей группы по вопросам переселения жителей Тюменской области из аварийного жилья, которое провел в режиме видео-конференц-связи губернатор Тюменской области Александр Моор.
Как отмечалось на заседании, в 2019-2020 годах план по расселению аварийного жилья перевыполнен более чем в два раза: планировалось расселить 22720 квадратных метров жилья и 1250 человек, фактически расселено 47690 квадратных метров и 2870 человек.
"По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" план на 2020 год составляет 19,93 тысячи квадратных метров и 1090 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысячи квадратных метров и 1060 человек", - отметили в пресс-службе.
Жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 15:47Тюменская область
Более трети аварийного жилья расселено в Тюменской области
На встрече с главой Тюменской области 1 декабря президент России Владимир Путин назвал среди проблем Тюменской области аварийное жилье, отметив, что здесь еще очень много нужно сделать.
Глава региона доложил президенту, что проблема с аварийным жильем в Тюменской области будет решаться планомерно, в 2020 году регион опережает запланированные темпы расселения.
 
Тюменская областьАлександр МоорЖильеТюменская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
Лента новостейМолния