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Верхневолжье и "Россети Центр" развивают проект цифровой радиосвязи
Верхневолжье и "Россети Центр" развивают проект цифровой радиосвязи
Первый этап внедрения в эксплуатацию цифровой радиосвязи для управления силами и средствами бригад аварийно-спасательных и жизнеобеспечивающих структур и... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:16
2020-12-03T09:16
2020-12-03T09:16
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый этап внедрения в эксплуатацию цифровой радиосвязи для управления силами и средствами бригад аварийно-спасательных и жизнеобеспечивающих структур и ведомств Верхневолжья будет завершен до конца года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Проект реализует тверской филиал компании "Россети Центр". До конца декабря в Тверской области будут введены в эксплуатацию 75 базовых станций (ретрансляторов), а также заменены 322 мобильных и носимых радиостанций. Реализация проекта позволит обеспечить покрытие более 80% территории региона сетью цифровой радиосвязи."Наша задача — повысить стабильность электроснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения, сократить время устранения аварий. Каждый житель региона должен почувствовать эти положительные изменения", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским.
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игорь руденя, тверская область, общество