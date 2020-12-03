https://ria.ru/20201203/radiosvyaz-1587452536.html

Верхневолжье и "Россети Центр" развивают проект цифровой радиосвязи

Верхневолжье и "Россети Центр" развивают проект цифровой радиосвязи

Первый этап внедрения в эксплуатацию цифровой радиосвязи для управления силами и средствами бригад аварийно-спасательных и жизнеобеспечивающих структур и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:16

2020-12-03T09:16

2020-12-03T09:16

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Первый этап внедрения в эксплуатацию цифровой радиосвязи для управления силами и средствами бригад аварийно-спасательных и жизнеобеспечивающих структур и ведомств Верхневолжья будет завершен до конца года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Проект реализует тверской филиал компании "Россети Центр". До конца декабря в Тверской области будут введены в эксплуатацию 75 базовых станций (ретрансляторов), а также заменены 322 мобильных и носимых радиостанций. Реализация проекта позволит обеспечить покрытие более 80% территории региона сетью цифровой радиосвязи."Наша задача — повысить стабильность электроснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения, сократить время устранения аварий. Каждый житель региона должен почувствовать эти положительные изменения", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с генеральным директором "Россети Центр" Игорем Маковским.

https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, общество