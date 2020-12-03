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Путин оценил идею создания услуг финансового защитника инвалидов
Путин оценил идею создания услуг финансового защитника инвалидов
Президент РФ Владимир Путин обещал проработать идею создания в России услуг финансового защитника людей с инвалидностью, призвав обеспечить сопутствующие... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:58
2020-12-03T15:58
диана гурцкая
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал проработать идею создания в России услуг финансового защитника людей с инвалидностью, призвав обеспечить сопутствующие вопросы безопасности.В рамках встречи президента с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратила внимание на проблему защиты инвалидов от мошенников."Здесь есть очень интересное решение: услуга финансового защитника. Это может быть либо близкий человек, либо волонтер, действующий в режиме ограниченного финансового опекунства", - предложила общественница.Распоряжаться деньгами человека с инвалидностью такой защитник, как объяснила идею Гурцкая, не сможет. Однако в его сфере ответственности - высказывание "второго мнения" или подтверждение нетипичной операции. Не менее важный вопрос - использование факсимиле и биометрических данных для тех, кому сложно расписываться самостоятельно."Предложение, которое вы сейчас сформулировали, касающееся финансового защитника или финансового помощника, пожалуйста, оформите соответствующим образом и просто направьте в правительство и к нам в администрацию. Мы обязательно это проработаем", - отреагировал на предложение Гурцкой Путин.Президент подчеркнул, что крайне важно обеспечить "безопасность подобных мероприятий, подобного использования этих инструментов, в том числе и факсимиле, помощников или финансовых защитников"."Мне очень приятно было услышать вашу оценку того, как работают наши финансовые учреждения, что они предоставляют людям с ограничениями по здоровью современные и далеко применяемые сервисы. Это очень важно, спасибо им большое. Я надеюсь, что практика, которую наши финансовые учреждения разрабатывают и применяют, может быть тиражирована и может применяться и в других сферах деятельности", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html
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диана гурцкая, владимир путин, общество

Путин оценил идею создания услуг финансового защитника инвалидов

15:58 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал проработать идею создания в России услуг финансового защитника людей с инвалидностью, призвав обеспечить сопутствующие вопросы безопасности.
В рамках встречи президента с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратила внимание на проблему защиты инвалидов от мошенников.
"Здесь есть очень интересное решение: услуга финансового защитника. Это может быть либо близкий человек, либо волонтер, действующий в режиме ограниченного финансового опекунства", - предложила общественница.
Распоряжаться деньгами человека с инвалидностью такой защитник, как объяснила идею Гурцкая, не сможет. Однако в его сфере ответственности - высказывание "второго мнения" или подтверждение нетипичной операции. Не менее важный вопрос - использование факсимиле и биометрических данных для тех, кому сложно расписываться самостоятельно.
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"Предложение, которое вы сейчас сформулировали, касающееся финансового защитника или финансового помощника, пожалуйста, оформите соответствующим образом и просто направьте в правительство и к нам в администрацию. Мы обязательно это проработаем", - отреагировал на предложение Гурцкой Путин.
Президент подчеркнул, что крайне важно обеспечить "безопасность подобных мероприятий, подобного использования этих инструментов, в том числе и факсимиле, помощников или финансовых защитников".
"Мне очень приятно было услышать вашу оценку того, как работают наши финансовые учреждения, что они предоставляют людям с ограничениями по здоровью современные и далеко применяемые сервисы. Это очень важно, спасибо им большое. Я надеюсь, что практика, которую наши финансовые учреждения разрабатывают и применяют, может быть тиражирована и может применяться и в других сферах деятельности", - добавил Путин.
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