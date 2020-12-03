https://ria.ru/20201203/priyut-v-tatarstane-za-noch-zhivotnym-lyudi-perechislili-million-rubley-1587586063.html
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.
2020-12-03T22:22
2020-12-03T22:22
2020-12-03T22:22
благотворительность
собаки
животные
видео
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Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме. Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед.
2020-12-03T22:22
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PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, благотворительность, собаки, животные, видео
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.
2020-12-03T22:22
true
PT2M06S
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.