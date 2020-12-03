https://ria.ru/20201203/priyut-v-tatarstane-za-noch-zhivotnym-lyudi-perechislili-million-rubley-1587586063.html

Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей

Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей

Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.

2020-12-03T22:22

2020-12-03T22:22

2020-12-03T22:22

благотворительность

собаки

животные

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Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме. Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед. 2020-12-03T22:22 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, благотворительность, собаки, животные, видео