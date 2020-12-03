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Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.
2020-12-03T22:22
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животные
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Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме. Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед.
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видео, благотворительность, собаки, животные, видео
Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей
Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.
2020-12-03T22:22
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Приют в Татарстане: за ночь животным люди перечислили миллион рублей

22:22 03.12.2020
 
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Частный приют "Вега", в котором обитает около 100 кошек и собак, оказался на грани закрытия. За корм для животных, услуги ветеринарной клиники и ремонт вольеров образовался долг в миллион рублей. Руководитель приюта разместила информацию о катастрофическом положении в Инстаграме.
Неравнодушные люди сделали сотни репостов, и за ночь на счет приюта поступила сумма денег, которая покрыла все долги и позволила сделать запас еды для питомцев на два месяца вперед.
 
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